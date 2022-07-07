Kastamonu bayram namazı saati! 2022 Kastamonu’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet bayram namazı saatleri ile belirlenen vakitler kapsamında eda edilecek Kastamonu bayram namazı saati arama geçmişlerindeki yerini aldı. İslam alemi tarafından il il araştırılan vakitler cemaati camiye davet ediyor. "Kastamonu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, Kastamonu kurban bayram namazı saati…
KASTAMONU BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022
Diyanet tarafından paylaşılan saatlere göre; Kurban Bayramı namazı Kastamonu'da saat 05.55'te kılınacak.
Birkaç büyükşehirde bayram namazı saatleri şöyle:
İstanbul: 06.15
Ankara: 06.03
İzmir: 06.29
Eskişehir: 06.12
Konya: 06.09
Çanakkale: 06.28
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.
Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.
İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.