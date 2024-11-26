Kastamonu Cide Arası Kaç Km? Cide Kastamonu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Cide ise Kastamonu'nun Karadeniz kıyısında yer alan, denizi, koyları ve yemyeşil doğasıyla huzur arayanların uğrak noktalarından biridir. Şair Rıfat Ilgaz'ın doğduğu yer olan bu sakin ilçe, edebiyat tutkunları için de anlamlı bir duraktır. Cide'nin sakin koyları ve tertemiz havası, şehir yaşamından kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin ilgisini çeker.Kastamonu Cide arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular yolculuk öncesi güzel bir planlama yapılmasında yardımcı olur.

Kastamonu Cide Arası Kaç Km?

Kastamonu ile Cide arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 130 kilometredir. Yol boyunca yemyeşil ormanlık alanlar ve Karadeniz'in serin esintileri eşlik eder. Bölgenin doğal yapısı gereği, güzergah inişli çıkışlı olsa da her virajı eşsiz bir manzara sunar. Bu rota, hem doğa severler hem de keyifli bir seyahat arayanlar için oldukça cazip bir alternatiftir.

Cide Kastamonu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Kastamonu'dan Cide'ye yolculuk, ortalama 2,5 saat sürmektedir. Yolculuğun süresi, kullanılan aracın özelliklerine ve hava şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Karadeniz'in serin ve yağışlı havası, özellikle kış ve ilkbahar aylarında yolculuğu etkileyebilir ve yolculuk yapan kişiler için olumsuz durumlar ortaya çıkarabilir. Ancak bu süre zarfında, ormanların arasında geçerken doğanın sunduğu huzuru hissedebilir ve Cide'ye vardığınızda Karadeniz'in mavi sularıyla buluşmanın keyfini çıkarabilirsiniz.