Kastamonu Havalimanı Nerede? Kastamonu Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kastamonu Havalimanı, resmi adıyla Uzunyazı Havalimanı, Türkiye'nin Kastamonu ilinde yer alan ve bölgenin en büyük havalimanlarından birisi olma özelliğini taşıyor. Kastamonu Havalimanı, hem yerli hem de yabancı turistler için kolay ulaşım imkanı sunar. Şehir merkezine olan yakınlığı ve çeşitli ulaşım alternatifleriyle yolcuların tercih ettiği bir noktadır. Kastamonu Havaalanı nerede, nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları, elbette ziyaretçilerin ilk cevap aradığı sorular arasında oluyor.

Kastamonu Havalimanı Nerede?

Kastamonu Havalimanı, Kastamonu il merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Tam adresi şöyledir:

Adres: Türem Mah, Örencik Köyü Havaalanı No:58, 37210 Merkez/Kastamonu Merkez/Kastamonu

Kastamonu Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kastamonu Havalimanı'nın coğrafi konumu itibarıyla birçok önemli noktaya yakınlığı bulunuyor:

• Safranbolu: Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Safranbolu ilçesine oldukça yakın olması, havalimanını bu bölgeye seyahat etmek isteyenler için avantajlı kılıyor.

• Ilgaz Dağı Kayak Merkezi: Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne de yakınlığı sayesinde kış sporları tutkunları için tercih edilen bir ulaşım noktası oluyor.

• Kastamonu Şehir Merkezi: Şehir merkezine olan yakınlığı sayesinde hem iş hem de turistik amaçlı seyahat edenler için kolay ulaşım imkanı sağlıyor.

Kastamonu Havalimanına ulaşım için çeşitli seçenekler bulunuyor:

• Özel Araç: Havalimanında geniş bir otopark alanı bulunuyor. Özel aracınızla havalimanına gelerek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kastamonu şehir merkezinden havalimanına ulaşmak için güneydoğu yönünde ilerleyen yolu takip edebilirsiniz. Yol üzerindeki işaretleri takip ederek havalimanına kolayca ulaşabilirsiniz.

• Toplu Taşıma: Kastamonu Belediyesi tarafından havalimanına sefer düzenleniyor. Uçuşların olduğu günlerde belirli saatlerde hareket eden otobüslerle havalimanına ulaşabilirsiniz.

• Taksi: Havalimanı çıkışında taksiler bulunmaktadır. Taksi ile şehir merkezine veya istediğiniz bir noktaya kolayca ulaşabilirsiniz.