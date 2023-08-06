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Giriş Tarihi: 6.8.2023 22:55 Son Güncelleme: 6.8.2023 23:13

Kastamonu-Taşköprü yolunda feci kaza: 1 ölü

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu-Taşköprü yolunda feci kaza: 1 ölü

Kaza Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Taşköprü'den Kastamonu'ya seyir halindeki Mustafa Emre yönetimindeki 37 LJ 746 plakalı hafif ticari araç Kastamonu'ya 2 km kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kavaklığa devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Mustafa Emre olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan 33 yaşındaki şöför Mustafa Emre 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kastamonu-Taşköprü yolunda feci kaza: 1 ölü
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