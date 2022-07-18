Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022: Kastamonu Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 12:08

Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022: Kastamonu Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; binlerce katılımcı “Kastamonu Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022.

Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022: Kastamonu Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Kastamonu Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kastamonu Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 90+3
80+2
70+2
60+2		 93
82
72
62		 22.049
22.700
14.553
15.300		 430,03863
489,48793
479,43136
470,63223
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
70+2		 52
52
52
72		 103.822
101.000
124.175
143.000		 340,00223
398,01326
339,46125
309,03786
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+2
50+2
50+2
30+1		 52
52
52
31		 121.097
129.000
141.533
144.000		 326,60589
372,15120
326,84165
307,92486
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 65+2
65+2
60+2
50+2		 67
67
62
52		 183.300
208.000
230.252
232.000		 289,87388
320,98188
282,67652
267,16299
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 189.367
190.000
200.380
205.000		 286,96900
330,26506
294,76892
277,13858

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 50+2
50+2
50+2
30+1		 52
52
52
31		 223.978
227.000
236.305
236.000		 272,31561
311,52940
280,42028
265,61543
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
30+1
40+1		 21
21
5
3		 270.763
296.000
Dolmadı
Dolmadı		 256,23125
284,38242
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 275.553
222.000
195.087
131.000		 254,78662
313,76555
297,19075
316,51198
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 35+1
30+1
30+1
40+1		 36
31
31
20		 381.135
403.000
458.966
Dolmadı		 224,19760
254,70369
226,68344
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 2
21
21
17		 Dolmadı
447.000
465.496
Dolmadı		 Dolmadı
245,56304
224,52333
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği SAY 20+1
20+1
40+1
40+1		 2
4
4
24		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30+1
40+1
60+2
60+2		 7
16
23
62		 Dolmadı

Dolmadı
295.000		 Dolmadı

Dolmadı
249,14589
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 20+1
40+1
60+2
50+2		 3
5
27
52		 Dolmadı

Dolmadı
228.000		 Dolmadı

Dolmadı
268,35687
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
25+1
60+2
65+2		 3
7
8
54		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 40+1
40+1
40+1
35+1		 5
41
41
36		 Dolmadı
392.000
370.953
376.000		 Dolmadı
257,40942
244,07355
232,38521
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25+1
20+1
15+1
15+1		 1
21
4
1		 Dolmadı
484.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
238,69112
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 3
52
31
26		 Dolmadı
523.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
232,09714
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 136.091
135.000
140.832
160.000		 305,44286
348,79844
329,90829
308,52592
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 60+2
60+2

 62
62

 155.347
113.000

 298,69243
358,21689
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 183.892
132.000
120.734
119.000		 289,85629
350,00925
338,28085
324,48826
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 586.851
368.000
321.748
369.000		 202,11123
283,58369
280,89699
261,39757
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 5
62
62
36		 Dolmadı
794.000
782.677
Dolmadı		 Dolmadı
226,90819
221,97148
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 20+1
20+1
30+1
60+2
21
9
10		 Dolmadı
960.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
210,85572
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 2
52
52
44		 Dolmadı
853.000
822.511
Dolmadı		 Dolmadı
221,73769
201,84245
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
60+2
 15
62
62
 Dolmadı
475.000
417.515
 Dolmadı
265,14688
264,75861
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 30+1
30+1
30+1
80+2
31
15
5		 Dolmadı
934.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
214,29176
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 25+1
25+1
30+1
60+2		 4
26
10
9		 Dolmadı
883.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,21328
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 18
82
82
67		 Dolmadı
746.000
743.578
Dolmadı		 Dolmadı
231,47534
227,43922
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce)		 EA 30+1


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 2
52
40
28		 Dolmadı
949.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,43964
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 2
41
24
15		 Dolmadı
908.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,95029
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
60+2
70+2		 72
72
62
72		 34.292
29.400
30.434
34.800		 341,08571
375,65585
381,41528
365,96353
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 39.474
34.500
39.294
56.200		 336,76078
370,67282
374,06566
351,31158
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
80+2		 52
52
52
82		 113.556
78.100
106.430
151.000		 300,10415
342,92953
340,59741
315,76086
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 143.209
94.700
104.045
137.000		 290,79975
335,59408
341,45869
319,79239
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 111
123
123
123		 376.330
191.000
169.495
134.000		 246,13964
305,53900
321,62480
320,80974
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 12+0


 12


 415.594


 240,81939
—-
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Fakülte)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 534.652
451.000
451.948
481.000		 223,58878
257,57423
270,39872
260,90745
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 556.920
386.000
319.972
251.000		 212,66974
267,63969
290,80397
293,86086
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 56
62
62
62		 Dolmadı
350.000
306.972
231.000		 Dolmadı
273,67346
293,04953
297,67287
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 5
52
52
62		 Dolmadı
775.000
566.220
657.000		 Dolmadı
214,87415
255,17663
242,48695
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 30
72
72
62		 Dolmadı
595.000
526.815
562.000		 Dolmadı
237,55246
260,25215
251,99948
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 3
52
62
62		 Dolmadı
673.000
601.860
661.000		 Dolmadı
227,38767
250,76805
242,11210
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İÖ)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 12
52
62
62		 Dolmadı
563.000
530.261
608.000		 Dolmadı
241,84045
259,79832
247,33718
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 37
123
123
123		 Dolmadı
297.000
247.673
208.000		 Dolmadı
283,22481
304,12752
302,40201
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ)		 SÖZ 12+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 56
72
72
62		 Dolmadı
464.000
422.852
424.000		 Dolmadı
255,59365
274,59174
267,78092
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 7
52
62
62		 Dolmadı
584.000
543.255
595.000		 Dolmadı
238,91028
258,12165
248,65432
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 32
62
62
62		 Dolmadı
500.000
421.060
364.000		 Dolmadı
250,50805
274,84725
275,70726
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte)		 DİL 50+2
50+2
50+2
60+2		 46
52
52
62		 Dolmadı
57.200
57.522
53.500		 Dolmadı
266,01242
264,53453
251,01952

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2
65+2		 67
67		 280,42623
305,20168		 491.448
442.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 274,00838
296,59498		 544.666
498.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fizyoterapi TYT 50+2
50+2		 52
52		 256,74596
280,81291		 715.555
620.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnebolu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Eczane Hizmetleri TYT 30+1
 31
 246,61309
 834.031
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fizyoterapi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 243,39681
272,57362		 872.076
692.000

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 239,05395
248,63043		 922.665
943.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 234,48371
256,09886		 976.100
858.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 233,42900
252,14125		 988.908
903.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 232,77980
249,87916		 996.823
929.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 232,31673
241,77408		 1.002.490
1.024.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Adalet TYT 70+2
70+2		 72
72		 226,09628
243,80412		 1.081.488
999.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İhsangazi Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Adalet TYT 70+2
70+2		 72
72		 224,31807
239,67460		 1.105.174
1.049.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İhsangazi Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 55+2
55+2		 57
57		 223,67374
245,64883		 1.113.900
977.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 220,72538
242,38735		 1.153.723
1.016.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 218,95405
243,13339		 1.177.363
1.007.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40+1
 41
 218,70944
 1.180.635
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 55+2
50+2		 57
52		 217,55226
222,91720		 1.196.079
1.261.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 217,03429
238,87604		 1.202.889
1.058.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bozkurt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70+2
70+2		 72
72		 216,83463
232,56130		 1.205.566
1.135.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 213,80994
228,68254		 1.246.825
1.185.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mekatronik TYT 40+1
40+1		 41
41		 212,11078
222,90460		 1.270.666
1.261.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 209,88960
224,97072		 1.302.754
1.234.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bozkurt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 209,54439
219,98104		 1.307.920
1.300.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Aşçılık TYT 35+1
30+1		 36
31		 206,81735
231,54048		 1.348.639
1.148.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İhsangazi Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 205,82515
229,57726		 1.363.907
1.173.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 30+1
 31
 205,18096
 1.373.853
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İhsangazi Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Adalet
(İÖ)		 TYT 60+2
70+2		 62
72		 204,03038
227,74346		 1.391.436
1.197.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
40+1		 47
41		 203,07499
219,70281		 1.406.003
1.304.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sosyal Hizmetler TYT 30+1
 31
 198,16003
 1.481.249
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 50+2
50+2		 52
52		 191,80335
219,02931		 1.564.299
1.313.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 190,66636
228,39443		 1.575.619
1.188.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 50+2
50+2		 52
52		 190,31167
196,76925		 1.578.926
1.624.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50+2
50+2		 52
52		 188,68775
230,40576		 1.591.902
1.163.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 35+1
30+1		 26
31		 Dolmadı
191,88648		 1.625.253
1.682.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 35+1
30+1		 12
31		 Dolmadı
187,81538		 1.607.258
1.715.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45+2
40+1		 20
41		 Dolmadı
197,63384		 1.625.676
1.612.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 35+1
40+1		 9
19		 Dolmadı
 1.624.712
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 6
41		 Dolmadı
219,23142		 1.575.604
1.311.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25+1
30+1		 6
13		 Dolmadı
 1.592.190
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 18
52		 Dolmadı
228,26176		 1.609.280
1.190.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 43
62		 Dolmadı
231,09951		 1.603.501
1.154.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnebolu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 45+2
45+2		 24
47		 Dolmadı
197,95807		 1.625.358
1.607.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 20+1
20+1		 2
2		 Dolmadı
 1.391.036
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 40+1
40+1		 11
41		 Dolmadı
187,87857		 1.618.111
1.715.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 40+1
40+1		 3
27		 Dolmadı
 1.410.327
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 1
25		 Dolmadı
 1.362.274
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bozkurt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30+1
 8
 Dolmadı
 1.541.580
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 8
41		 Dolmadı
191,29470		 1.591.949
1.688.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 26
41		 Dolmadı
204,97171		 1.618.960
1.508.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 19
52		 Dolmadı
214,57213		 1.603.164
1.373.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Evde Hasta Bakımı TYT 60+2
60+2		 55
62		 Dolmadı
245,22849		 1.558.865
983.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Evde Hasta Bakımı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 24
52		 Dolmadı
234,29361		 1.596.708
1.114.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 9
44		 Dolmadı
 1.622.261
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İhsangazi Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 40+1
40+1		 40
41		 Dolmadı
215,68916		 1.623.273
1.358.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60+2
60+2		 60
62		 Dolmadı
201,23237		 1.623.039
1.561.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(İÖ)		 TYT 30+1
30+1		 11
31		 Dolmadı
188,89130		 1.623.297
1.708.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 28
62		 Dolmadı
198,28699		 1.598.466
1.603.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Küre Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Makineleri Operatörlüğü TYT 30+1
30+1		 14
31		 Dolmadı
204,27173		 1.625.967
1.517.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40+1
40+1		 29
41		 Dolmadı
214,95068		 1.602.424
1.368.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 8
41		 Dolmadı
201,36715		 1.576.416
1.560.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 55+2
55+2		 21
57		 Dolmadı
195,14011		 1.625.859
1.645.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Küre Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik TYT 20+1
20+1		 6
5		 Dolmadı
 1.579.938
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 35+1
35+1		 24
36		 Dolmadı
213,83024		 1.626.131
1.383.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Maliye TYT 35+1
30+1		 6
15		 Dolmadı
 1.583.384
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30+1
30+1		 7
18		 Dolmadı
 1.571.301
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnebolu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20+1
20+1		 3
6		 Dolmadı
 1.606.179
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30+1
30+1		 9
14		 Dolmadı
 1.589.204
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50+2
50+2		 51
52		 Dolmadı
208,06059		 1.618.407
1.464.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 7
41		 Dolmadı
190,03440		 1.601.463
1.699.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 19
47		 Dolmadı
192,00104		 1.622.789
1.681.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 35+1
35+1		 14
36		 Dolmadı
206,09403		 1.582.990
1.491.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnebolu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50+2
50+2		 17
52		 Dolmadı
201,11643		 1.620.250
1.563.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sosyal Güvenlik TYT 55+2
55+2		 43
57		 Dolmadı
201,83482		 1.606.420
1.553.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 35+1
30+1		 10
31		 Dolmadı
188,67437		 1.576.749
1.710.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yapı Denetimi TYT 35+1
35+1		 3
25		 Dolmadı
 1.591.226
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 50+2
50+2		 28
52		 Dolmadı
229,65272		 1.623.032
1.172.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 7
52		 Dolmadı
215,46358		 1.585.232
1.361.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 20+1
30+1		 1
10		 Dolmadı
 1.368.138
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