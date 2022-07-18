Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022: Kastamonu Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Kastamonu Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kastamonu Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…
Kastamonu Üniversitesi (KÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|90+3
80+2
70+2
60+2
|93
82
72
62
|22.049
22.700
14.553
15.300
|430,03863
489,48793
479,43136
470,63223
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
70+2
|52
52
52
72
|103.822
101.000
124.175
143.000
|340,00223
398,01326
339,46125
309,03786
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
30+1
|52
52
52
31
|121.097
129.000
141.533
144.000
|326,60589
372,15120
326,84165
307,92486
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|65+2
65+2
60+2
50+2
|67
67
62
52
|183.300
208.000
230.252
232.000
|289,87388
320,98188
282,67652
267,16299
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|189.367
190.000
200.380
205.000
|286,96900
330,26506
294,76892
277,13858
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
30+1
|52
52
52
31
|223.978
227.000
236.305
236.000
|272,31561
311,52940
280,42028
265,61543
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
30+1
40+1
|21
21
5
3
|270.763
296.000
Dolmadı
Dolmadı
|256,23125
284,38242
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|275.553
222.000
195.087
131.000
|254,78662
313,76555
297,19075
316,51198
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|35+1
30+1
30+1
40+1
|36
31
31
20
|381.135
403.000
458.966
Dolmadı
|224,19760
254,70369
226,68344
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|2
21
21
17
|Dolmadı
447.000
465.496
Dolmadı
|Dolmadı
245,56304
224,52333
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
40+1
40+1
|2
4
4
24
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
60+2
60+2
|7
16
23
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
295.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
249,14589
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|20+1
40+1
60+2
50+2
|3
5
27
52
|Dolmadı
—
Dolmadı
228.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
268,35687
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
25+1
60+2
65+2
|3
7
8
54
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|40+1
40+1
40+1
35+1
|5
41
41
36
|Dolmadı
392.000
370.953
376.000
|Dolmadı
257,40942
244,07355
232,38521
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
|SAY
|25+1
20+1
15+1
15+1
|1
21
4
1
|Dolmadı
484.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
238,69112
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|3
52
31
26
|Dolmadı
523.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
232,09714
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|136.091
135.000
140.832
160.000
|305,44286
348,79844
329,90829
308,52592
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|155.347
113.000
—
—
|298,69243
358,21689
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|183.892
132.000
120.734
119.000
|289,85629
350,00925
338,28085
324,48826
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|586.851
368.000
321.748
369.000
|202,11123
283,58369
280,89699
261,39757
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|5
62
62
36
|Dolmadı
794.000
782.677
Dolmadı
|Dolmadı
226,90819
221,97148
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|20+1
20+1
30+1
60+2
|—
21
9
10
|Dolmadı
960.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
210,85572
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|2
52
52
44
|Dolmadı
853.000
822.511
Dolmadı
|Dolmadı
221,73769
201,84245
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|15
62
62
—
|Dolmadı
475.000
417.515
—
|Dolmadı
265,14688
264,75861
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|30+1
30+1
30+1
80+2
|—
31
15
5
|Dolmadı
934.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
214,29176
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|25+1
25+1
30+1
60+2
|4
26
10
9
|Dolmadı
883.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,21328
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|18
82
82
67
|Dolmadı
746.000
743.578
Dolmadı
|Dolmadı
231,47534
227,43922
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce)
|EA
|30+1
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|2
52
40
28
|Dolmadı
949.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,43964
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|2
41
24
15
|Dolmadı
908.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,95029
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
70+2
|72
72
62
72
|34.292
29.400
30.434
34.800
|341,08571
375,65585
381,41528
365,96353
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|39.474
34.500
39.294
56.200
|336,76078
370,67282
374,06566
351,31158
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
80+2
|52
52
52
82
|113.556
78.100
106.430
151.000
|300,10415
342,92953
340,59741
315,76086
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|143.209
94.700
104.045
137.000
|290,79975
335,59408
341,45869
319,79239
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|111
123
123
123
|376.330
191.000
169.495
134.000
|246,13964
305,53900
321,62480
320,80974
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|415.594
—
—
—
|240,81939
—-
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Fakülte)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|534.652
451.000
451.948
481.000
|223,58878
257,57423
270,39872
260,90745
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|556.920
386.000
319.972
251.000
|212,66974
267,63969
290,80397
293,86086
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|56
62
62
62
|Dolmadı
350.000
306.972
231.000
|Dolmadı
273,67346
293,04953
297,67287
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|5
52
52
62
|Dolmadı
775.000
566.220
657.000
|Dolmadı
214,87415
255,17663
242,48695
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|30
72
72
62
|Dolmadı
595.000
526.815
562.000
|Dolmadı
237,55246
260,25215
251,99948
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|3
52
62
62
|Dolmadı
673.000
601.860
661.000
|Dolmadı
227,38767
250,76805
242,11210
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|12
52
62
62
|Dolmadı
563.000
530.261
608.000
|Dolmadı
241,84045
259,79832
247,33718
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|37
123
123
123
|Dolmadı
297.000
247.673
208.000
|Dolmadı
283,22481
304,12752
302,40201
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|56
72
72
62
|Dolmadı
464.000
422.852
424.000
|Dolmadı
255,59365
274,59174
267,78092
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
| Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|7
52
62
62
|Dolmadı
584.000
543.255
595.000
|Dolmadı
238,91028
258,12165
248,65432
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|32
62
62
62
|Dolmadı
500.000
421.060
364.000
|Dolmadı
250,50805
274,84725
275,70726
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Turizm Rehberliği
(Fakülte)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
60+2
|46
52
52
62
|Dolmadı
57.200
57.522
53.500
|Dolmadı
266,01242
264,53453
251,01952
Kastamonu Üniversitesi (KÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|280,42623
305,20168
|491.448
442.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|274,00838
296,59498
|544.666
498.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|256,74596
280,81291
|715.555
620.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnebolu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|30+1
—
|31
—
|246,61309
—
|834.031
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fizyoterapi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|243,39681
272,57362
|872.076
692.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|239,05395
248,63043
|922.665
943.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|234,48371
256,09886
|976.100
858.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|233,42900
252,14125
|988.908
903.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|232,77980
249,87916
|996.823
929.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|232,31673
241,77408
|1.002.490
1.024.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|226,09628
243,80412
|1.081.488
999.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İhsangazi Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|224,31807
239,67460
|1.105.174
1.049.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İhsangazi Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|223,67374
245,64883
|1.113.900
977.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|220,72538
242,38735
|1.153.723
1.016.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|218,95405
243,13339
|1.177.363
1.007.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|40+1
—
|41
—
|218,70944
—
|1.180.635
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|55+2
50+2
|57
52
|217,55226
222,91720
|1.196.079
1.261.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|217,03429
238,87604
|1.202.889
1.058.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bozkurt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|216,83463
232,56130
|1.205.566
1.135.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|213,80994
228,68254
|1.246.825
1.185.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|212,11078
222,90460
|1.270.666
1.261.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|209,88960
224,97072
|1.302.754
1.234.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bozkurt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|209,54439
219,98104
|1.307.920
1.300.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|206,81735
231,54048
|1.348.639
1.148.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İhsangazi Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|205,82515
229,57726
|1.363.907
1.173.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|30+1
—
|31
—
|205,18096
—
|1.373.853
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İhsangazi Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Adalet
(İÖ)
|TYT
|60+2
70+2
|62
72
|204,03038
227,74346
|1.391.436
1.197.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|203,07499
219,70281
|1.406.003
1.304.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sosyal Hizmetler
|TYT
|30+1
—
|31
—
|198,16003
—
|1.481.249
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|191,80335
219,02931
|1.564.299
1.313.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|190,66636
228,39443
|1.575.619
1.188.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|190,31167
196,76925
|1.578.926
1.624.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|188,68775
230,40576
|1.591.902
1.163.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü
|TYT
|35+1
30+1
|26
31
|Dolmadı
191,88648
|1.625.253
1.682.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|35+1
30+1
|12
31
|Dolmadı
187,81538
|1.607.258
1.715.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|45+2
40+1
|20
41
|Dolmadı
197,63384
|1.625.676
1.612.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|35+1
40+1
|9
19
|Dolmadı
—
|1.624.712
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|6
41
|Dolmadı
219,23142
|1.575.604
1.311.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|25+1
30+1
|6
13
|Dolmadı
—
|1.592.190
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|18
52
|Dolmadı
228,26176
|1.609.280
1.190.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|43
62
|Dolmadı
231,09951
|1.603.501
1.154.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnebolu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
|TYT
|45+2
45+2
|24
47
|Dolmadı
197,95807
|1.625.358
1.607.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|20+1
20+1
|2
2
|Dolmadı
—
|1.391.036
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|40+1
40+1
|11
41
|Dolmadı
187,87857
|1.618.111
1.715.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|40+1
40+1
|3
27
|Dolmadı
—
|1.410.327
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|1
25
|Dolmadı
—
|1.362.274
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bozkurt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|30+1
—
|8
—
|Dolmadı
—
|1.541.580
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|8
41
|Dolmadı
191,29470
|1.591.949
1.688.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|26
41
|Dolmadı
204,97171
|1.618.960
1.508.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|19
52
|Dolmadı
214,57213
|1.603.164
1.373.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Evde Hasta Bakımı
|TYT
|60+2
60+2
|55
62
|Dolmadı
245,22849
|1.558.865
983.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Evde Hasta Bakımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|24
52
|Dolmadı
234,29361
|1.596.708
1.114.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|9
44
|Dolmadı
—
|1.622.261
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İhsangazi Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|40+1
40+1
|40
41
|Dolmadı
215,68916
|1.623.273
1.358.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|TYT
|60+2
60+2
|60
62
|Dolmadı
201,23237
|1.623.039
1.561.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(İÖ)
|TYT
|30+1
30+1
|11
31
|Dolmadı
188,89130
|1.623.297
1.708.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|28
62
|Dolmadı
198,28699
|1.598.466
1.603.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Küre Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Makineleri Operatörlüğü
|TYT
|30+1
30+1
|14
31
|Dolmadı
204,27173
|1.625.967
1.517.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|40+1
40+1
|29
41
|Dolmadı
214,95068
|1.602.424
1.368.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|8
41
|Dolmadı
201,36715
|1.576.416
1.560.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|55+2
55+2
|21
57
|Dolmadı
195,14011
|1.625.859
1.645.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Küre Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
|TYT
|20+1
20+1
|6
5
|Dolmadı
—
|1.579.938
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|35+1
35+1
|24
36
|Dolmadı
213,83024
|1.626.131
1.383.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Maliye
|TYT
|35+1
30+1
|6
15
|Dolmadı
—
|1.583.384
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|30+1
30+1
|7
18
|Dolmadı
—
|1.571.301
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnebolu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|20+1
20+1
|3
6
|Dolmadı
—
|1.606.179
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|30+1
30+1
|9
14
|Dolmadı
—
|1.589.204
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|50+2
50+2
|51
52
|Dolmadı
208,06059
|1.618.407
1.464.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|7
41
|Dolmadı
190,03440
|1.601.463
1.699.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|19
47
|Dolmadı
192,00104
|1.622.789
1.681.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|35+1
35+1
|14
36
|Dolmadı
206,09403
|1.582.990
1.491.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnebolu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|50+2
50+2
|17
52
|Dolmadı
201,11643
|1.620.250
1.563.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sosyal Güvenlik
|TYT
|55+2
55+2
|43
57
|Dolmadı
201,83482
|1.606.420
1.553.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
|TYT
|35+1
30+1
|10
31
|Dolmadı
188,67437
|1.576.749
1.710.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yapı Denetimi
|TYT
|35+1
35+1
|3
25
|Dolmadı
—
|1.591.226
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|50+2
50+2
|28
52
|Dolmadı
229,65272
|1.623.032
1.172.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|7
52
|Dolmadı
215,46358
|1.585.232
1.361.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|20+1
30+1
|1
10
|Dolmadı
—
|1.368.138
—