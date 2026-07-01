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Giriş Tarihi: 1.07.2026 02:31

Kastamonu’da 2 katlı ev yangında küle döndü

Kastamonu’da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında engelli vatandaşa ait 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

İHA
Kastamonu’da 2 katlı ev yangında küle döndü
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Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kadıoğlu köyünde annesi ile birlikte yaşayan bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu'na ait 2 katlı yarı ahşap evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine köye Kastamonu Şeker Fabrikası, Kastamonu ve Taşköprü itfaiye ekipleri sevk edildi. Köyde yaşayan vatandaşlar ile Kastamonu ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın köydeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu.

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Kastamonu’da 2 katlı ev yangında küle döndü
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