Kastamonu’da 9 gün önce kaybolan anne oğulun cansız bedenleri şelalede bulundu

Kastamonu'da, Bozkurt içesindeki Köseali köyünde 9 gün önce kaybolan anne-oğuldan, 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cesedi, köy yakınlarındaki bir şelalenin altında, Huriye Helvacı'nın cesedi ise şelalenin üst tarafında bulunarak çıkarıldı. Anne Huriye Helvacı'nın telefon sinyallerini takip eden ekipler, dün drone ile yaptıkları aramada cesetlere ulaştı.Dün öğle saatlerinde, bölgede drone ile arama yapan Jandarma ve AFAD ekipleri, ormandaki dere yatağının içindeki küçük bir şelalenin tabanında ceset olduğunu belirledi. Dere yatağına inen ekipler, 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cesediyle karşılaştı. Bölgenin girilmesi zor kayalık bir yer, şelalenin de kaygan olduğu öğrenildi. İlk incelemeye göre, çocuğun şelaleden kayarak başının üzerine düştüğü tahmin ediliyor.Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, bir süre sonra anne Huriye Helvacı'nın cesedini de oğlundan yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında buldu. Cesetler, otopsi için Ankara Adli Tıp'a gönderildi. Olayla ilgili açıklama yapan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, anne ve oğulun vücut bütünlüğünde morluk ya da darp izine rastlanmadığını söyledi.