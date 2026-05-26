Kastamonu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 27 Mayıs 2026 Kastamonu bayram namazı saati

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı öncesinde Kastamonu'da bayram namazı hazırlıkları başladı. Sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi bayram namazı saatini araştırıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 26 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Kastamonu'da bayram namazı saati merak konusu oldu.
Niyet:
"Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama."
1. Rekat:
İmam ve cemaat tekbir alarak namaza başlar (iftitah tekbiri).
Ardından imam 3 defa zâid tekbir (ekstra tekbir) alır, cemaat de tekrar eder.
Her tekbirde eller kulak hizasına kaldırılır ve salıverilir (eller yanlara bırakılır).
tekbirden sonra eller bağlanır ve imam Fatiha ile bir sure okur.
Rükû, secde vs. ile birinci rekat tamamlanır.
2. Rekat:
İmam Fatiha ve bir sure okur.
Okumadan sonra 3 zâid tekbir alınır.
Eller her seferinde kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
tekbirle rükûya gidilir.
Rükû, secde, oturuş ve selam ile namaz sona erer.