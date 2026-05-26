Kastamonu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 27 Mayıs 2026 Kastamonu bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 16:33 Son Güncelleme: 26.05.2026 16:34

Bayram sabahına ibadetle başlamak isteyen Kastamonulular, “Kastamonu bayram namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre 27 Mayıs Çarşamba günü kılınacak Kurban Bayramı namazının saati açıklandı.

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı öncesinde Kastamonu'da bayram namazı hazırlıkları başladı. Sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi bayram namazı saatini araştırıyor.

KASTAMONU KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ 2026

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 26 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Kastamonu'da bayram namazı saati merak konusu oldu.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşte Kastamonu Bayram namazı saati;

Kastamonu'da bayram namazı bu yıl 05.52'de kılınacak.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR? (ADIM ADIM)

Niyet:
"Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama."

1. Rekat:
İmam ve cemaat tekbir alarak namaza başlar (iftitah tekbiri).

Ardından imam 3 defa zâid tekbir (ekstra tekbir) alır, cemaat de tekrar eder.

Her tekbirde eller kulak hizasına kaldırılır ve salıverilir (eller yanlara bırakılır).

tekbirden sonra eller bağlanır ve imam Fatiha ile bir sure okur.

Rükû, secde vs. ile birinci rekat tamamlanır.

2. Rekat:
İmam Fatiha ve bir sure okur.

Okumadan sonra 3 zâid tekbir alınır.

Eller her seferinde kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

tekbirle rükûya gidilir.

Rükû, secde, oturuş ve selam ile namaz sona erer.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Cemaatle kılınması esastır. Ancak zaruret (hastalık, salgın vb.) durumlarında evde de kılınabilir. Evde kılınırken de aynı şekilde niyet edilir ve 2 rekât olarak, zâid tekbirlerle kılınır.

