Kastamonu’da çıkan yangında 1 konak ve ev zarar gördü

Merkeze bağlı Baylar köyünde Nimet Pehlivan'a ait iki katlı konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında Pehlivan'a ait konak tamamen yanarken Muhtar Celal Başoğlu'nun evi zarar gördü.
"KÖYLÜLER OLARAK MÜDAHALE ETTİK"
Baylar köyü sakinlerinden İlhan Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangını görünce önce köylüler olarak müdahale ettik. Sonra da itfaiye araçları geldi. Yangının neden çıktığını henüz bilemiyoruz." dedi.