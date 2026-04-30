Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da feci kaza: Otomobil ağaca ok gibi saplandı! Genç futbolcu hayatını kaybetti...
Giriş Tarihi: 30.04.2026 11:37 Son Güncelleme: 30.04.2026 11:47

Kastamonu'da bir otomobil kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 19 yaşındaki Erenşah Ergün hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

İHA Yaşam
Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönün araçta sürücü yaralanırken, 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti.

O GENÇ FUTBOLCUYMUŞ

Sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

