Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da feci kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 28.05.2026 16:01

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Karabük kara yolu Müslimler köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Sarıkülçe (71) idaresindeki 54 AGG 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile eşi Melahat Sarıkülçe (66) ve Mustafa Külte (63) olay yerinde hayatını kaybederken, Nezahat Külte (62) yaralandı.

3 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenazesi ise cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından araçtan çıkartılarak cenaze aracıyla Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
