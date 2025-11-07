Kastamonu’da kaybolan anne-oğuldan iz yok | Helvacı’nın eşi ilk kez konuştu: Son sinyal alınan köyle ilgili çarpıcı detay!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Öte yandan, Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Helvacı konuşması sırasında, herhangi bir aile sorunlarının olmadığını ifade etti.
'BEN O GÜN İŞTEYDİM'
Eşinin kaybolduğu gün kendisinin işte olduğunu söyleyen Helvacı, "Pazar günü sabah saat 07.00'de ben iş için evden çıktım. Saat 13.00 gibi evden çıkıyor. Ben gece saat 23.30'da eve geliyorum, evde olmadığını görüyorum. Yakın akrabaları aramaya başlıyorum. Akrabaları, gerekli yerleri aramam Pazartesi öğlen saatlerini buluyor. Emin olduktan sonra kolluk kuvvetlerine haber verdim. O saatten sonra eşimi de telefonla aradım, hiçbir şekilde telefonla ulaşamadım. Telefon kapalı" dedi.
'O KÖYLE HİÇBİR BAĞLANTIMIZ YOK'
Evde bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Helvacı, "Herhangi bir sorunumuz yoktu, evliliğimiz normal devam ediyordu. İki çocuğumuz var. Kızım 16 yaşında, liseye gidiyor. Diğeri de 5 yaşında olan kayıp çocuğum. Bu çevrede sinyal alındığı için arama yapılıyor. Çevre köylere de her gün bakılıyor. Ama maalesef bulamıyoruz. Bu köyle hiçbir bağlantımız yok. Bu köyle ne benim ne de eşimin bir bağlantısı yok" diye konuştu.
'BENDEN HABERSİZ BİR YERE GİTMEZDİ'
Daha önce böyle bir durum yaşanmadığını da kaydeden Helvacı, "İlk defa böyle bir durum oluyor. Çarşıya çıkardı. Benden habersiz uzak bir yere gitmezdi. Hastaneye gidecekse bile, 'hastaneye gideceğim, buraya gideceğim' derdi. Mutlaka nereye gidecekse haberim olurdu. Kendi köyüne giderken bile 'biz köye gideceğiz, gidebilir miyiz' diye izin alıp giderdi" şeklinde konuştu.
'KÜÇÜK ÇOCUĞUMLA ANNESİ BİRBİRİNE DÜŞKÜNDÜ'
Eşi ve çocuğu kaybolmadan önce bir anormallik hissetmediğini kaydeden Helvacı, Son günlerde dikkatimi çeken bir şey olmadı. Olsaydı müdahale ederdim. Çocuklarıyla gayet iletişimi iyiydi. Bakardı, ilgilenirdi. Çocuk ona düşkündü. İletişim düşük olsa çocuk ondan uzak dururdu. Annesini severdi, ikisi de birbirine düşkündü. Maalesef şüphelendiğim birisi de yok" ifadelerini kullandı.
"Umudumuz devam ediyor" ifadelerine yer veren Helvacı, "İnşallah bulunur. Temennimiz o yönde. Bütün devlet kurumları burada, devletimiz yanımızda" dedi.
EN SON KOMŞULARI GÖRMÜŞTÜ
Anne ve oğlunu yolda yürürken gördüğünü söyleyen Ayşe Algın, "Anne ile oğlunu kaybolduğu gün gördüm. Ben gördükten sonra annem ile babamda görüyor. 'Bunlar çocukla buraya kadar mantara mı gelmiş' demişler. Biz mantar toplamaya geldiklerini zannettik. Yoksa muhabbet ederdik." demişti.
DİKKAT ÇEKEN 'BOZKURT'A NASIL GİDİLİYOR' SORUSU
Edinilen bilgiye göre, köyde caminin yanında anne ile oğluyla konuşanlar, 'Nereye gidiyorsun' diye sormuşlar. Anne Helvacı ise 'ben Bozkurt'a gidiyorum, Bozkurt'a nasıl gidiliyor' diye cevap vermiş. Komşuları bu köyün oldukça uzak olduğunu ifade ederken, bazı komşular ise Helvacı'yı bir aracın aldığını, bu şekilde köyden çıktıklarını iddia etmişti.
Ekipler, Helvacı ailesinin kaybolmasına dair gelen her ihbarı titizlikle değerlendirmeye devam ediyor.