Kastamonu’da kaybolan anne-oğuldan iz yok | Helvacı’nın eşi ilk kez konuştu: Son sinyal alınan köyle ilgili çarpıcı detay!

'KÜÇÜK ÇOCUĞUMLA ANNESİ BİRBİRİNE DÜŞKÜNDÜ'

Eşi ve çocuğu kaybolmadan önce bir anormallik hissetmediğini kaydeden Helvacı, Son günlerde dikkatimi çeken bir şey olmadı. Olsaydı müdahale ederdim. Çocuklarıyla gayet iletişimi iyiydi. Bakardı, ilgilenirdi. Çocuk ona düşkündü. İletişim düşük olsa çocuk ondan uzak dururdu. Annesini severdi, ikisi de birbirine düşkündü. Maalesef şüphelendiğim birisi de yok" ifadelerini kullandı.

"Umudumuz devam ediyor" ifadelerine yer veren Helvacı, "İnşallah bulunur. Temennimiz o yönde. Bütün devlet kurumları burada, devletimiz yanımızda" dedi.