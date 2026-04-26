Kastamonu’da kaybolmuştu: Yaşlı kadının cansız bedeni çayda bulundu!

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yaşlı kadının cansız bedeni sudan çıkartıldı. Yapılan incelemelerin ardından Yetgin'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Yetgin'in çaya girdikten sonra akıntıya kapıldığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!