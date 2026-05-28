Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da korkutan yangın! Müstakil evi alevler hızla sardı: Canlarını zor kurtardılar!
Giriş Tarihi: 28.05.2026 09:17

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 2 katlı müstakil evi alevler hızla sardı. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında evde oturan çift son anda dışarıya çıkarak kurtuldu. Olayda büyük çaplı hasar meydana geldi. İşte detaylar…

Yangın saat 21.40 sıralarında Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesi Yazıçam mevkisinde 2 katlı evde çıktı. Yılmaz Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, hızla yayıldı.

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Alevlerin sardığı evden Yılmaz çifti dışarıya çıkarak canlarını kurtarırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saate kontrol altına alınırken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
