Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da kurbanlık dana firar etti: İlçeyi birbirine kattı!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 16:05

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kurban pazarından kaçan dana, saatler süren kovalamacanın ardından veteriner hekimin sakinleştirici iğnesiyle yakalandı.

İHA Yaşam
İnebolu ilçesi İkiçay mevkiinde kurulan kurban pazarında bulunan bir dana, sahibinin elinden kaçarak pazardan uzaklaştı. Şehit Rahmi Yılmazer Caddesi üzerinden ilçe merkezine doğru koşan kurbanlık dana, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İLÇEDE ZOR ANLARA NEDEN OLDU

Cadde üzerinde kendisini yakalamaya çalışan vatandaşlara da saldıran dana, ilçede hareketliliğe neden oldu. Otobüs Terminali'ne kadar kaçan hayvan, burada ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı.


ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kurbanlık dana, veteriner hekimin yaptığı sakinleştirici iğnenin ardından etkisiz hale getirildi. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla yeniden kurban pazarına getirilen dana, sahibine teslim edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
