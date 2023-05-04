Kastamonu’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Kastamonu’da Yenilecek Yemekler

Kastamonu'da ne yenir sorusuna cevap bulmak adına başvuracağınız çok sayıda kaynak vardır. Kastamonu yemek yerleri, bölgenin meşhur lezzetleri konusunda da sizlere fikir verecektir. Kastamonu, tarih boyunca önemini her zaman korumuş bir şehirdir. Bu tarihi zenginlik mutfak alanında da kendini göstermektedir. Kastamonu'nun neyi meşhur sorusuna da çok kolay şekilde cevap bulabilirsiniz. Kastamonu'da ne yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kastamonu'da Ne Yenir?

Kastamonu, tarih boyunca önemini her zaman korumuş bir şehirdir. Bu kapsamda şehri ziyaret eden çok sayıda yerli ve yabancı turist vardır. Şehirde bulunduğunuz süre içerisinde tarihi zenginlikleri görmeniz çok önemli olduğu gibi yöresel tatları denemeniz de çok önemlidir. Kastamonu'da bulunduğunuz süre içerisinde aşağıdaki yemekleri tatmanızı tavsiye ediyoruz.

Çekme helva

Kuyu kebabı

Bandırma

Simit tiridi

Etli ekmek

İnebolu simidi

Patates paçası

Ekşili pilav

Kastamonu'nun Neyi Meşhur?

Kastamonu'da meşhur yemekleri yiyebileceğiniz çok sayıda restoran bulunmaktadır. Bu restoranlardan ve bu işletmelere yapılan yorumlardan hareketle yöresel lezzetleri tadabilirsiniz. Kastamonu denildiğinde akla gelen lezzetlerin başında çekme helva gelir. Çekme helva, helvanın farklı yapılış tarzları ile ortaya bir ürünüdür. Söz konusu şehirde çekme helva tüketebileceğiniz çok sayıda işletme vardır. Özellikle çay yanında çekme helva tüketebilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinize hediye etmek için de çekme helva satın alabilirsiniz. Çekme helva satan işletmelerden toplu olarak alım yaptığınızda bu ürünleri cazip fiyata temin edebilirsiniz.