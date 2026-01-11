Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Kastamonu’da kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 16:49

Kastamonu’da 12 Ocak 2026 Pazartesi günü için kar yağışı ve soğuk hava etkileri gündemdeyken, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Valilikten gelecek resmi duyuru, öğrenciler ve veliler tarafından yakından bekleniyor. Peki, Kastamonu’da okullar tatil mi?

Kastamonu'da yarın kar yağışının yoğunlaşmasına ilişkin Meteoroloji tahminleri, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü için okul tatili beklentisini artırdı. Öğrenciler ve veliler, Kastamonu'da okullar tatil mi sorusuyla Valilik açıklamalarına odaklandı.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Kastamonu da yer alıyor.

