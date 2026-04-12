Kastamonu’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, Dilkuşa Mahallesi Gülah Sokak ile Narlı Dere Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil B. idaresindeki 37 ER 189 plakalı otomobil ile Ahmet İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet iki sokağın kesişiminde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Mustafa Y. ve otomobilde bulunan Velican Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.