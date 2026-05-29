Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 29.05.2026 01:23 Son Güncelleme: 29.05.2026 01:29

Kastamonu'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA
İnebolu ilçesinde Emirhan Şahin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun Soluğan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma devrildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta bulunan M.D. (20), ablası M.B.D. (21) ve kardeşi B.D'yi (13) yaralı olarak kurtararak hastaneye götürdü. Araç sürücüsü Emirhan Şahin'in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirhan Şahin'in cenazesi İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emirhan Şahin'in kazada yaralanan M.D. ile nişanlandığı ve Kurban Bayramı için İnebolu'ya geldiği öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
