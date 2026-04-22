Kastamonu’da pes dedirten olay: Yaşlı adamı döverek hastanelik eden magandalar böyle kaçtılar!

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın S.K.'nin kullandığı motosikletin trafikte şahıslar tarafından taciz edilmesiyle başladığını ifade eden gördü tanığı Akif Dalsız, "Ben sesler üzerine geldiğimde, kızın babası, 'ayıp değil mi, gençlik böyle olur mu' diyordu. Daha sonra çocuk adamın yakasına yapıştı, adam da onun yakasına yapıştı. Büyüğe hiç saygı yok. Ayırmaya kalktığımızda ilk önce kıza vurdu. Babası, 'ne yapıyorsun' derken ona saldırdılar. Millette ahlak kalmamış, bu gençlik nereye gidiyor bilmiyoruz. Nereye kadar böyle devam edecek" dedi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

