Kastamonu'da sobaya dökülen benzin bidonu patladı: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 21.05.2026 23:05

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sobayı yakmak için dökülen benzinin bulunduğu bidonun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Kirazlı köyünde ikamet eden Selim Yalçın, sobayı yakmak için evde bulunan bidondan benzin döktü. O sırada parlayan benzin dolu bidonda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle Yalçın'ın yanı sıra evde bulunan 3 kişinin vücudunda yanıklar meydana geldi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi sonucu köye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın köy sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
