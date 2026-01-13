Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da yarın okullar tatil mi, yok mu? 13 Ocak Salı Kastamonu Valiliğinden kar tatili duyurusu!
Giriş Tarihi: 13.01.2026 00:22

Kastamonu’da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, beklenen açıklama geldi. Hava koşullarına ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından Valilik, 13 Ocak Salı günü için eğitim-öğretimin durumu hakkında resmi duyurusunu paylaştı. Öğrenciler ve veliler şimdi “Kastamonu’da yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, 13 Ocak Salı Kastamonu'da okul var mı yok mu?

Kastamonu'da öğrenciler ve veliler yarın okula gidilip gidilmeyeceğini merak ederken, gözler Kastamonu Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrilmişti. Beklenen duyuru geldi ve Valilik, 13 Ocak Salı günü için eğitim-öğretimle ilgili kararını kamuoyuyla paylaştı. Peki, Kastamonu'da yarın okullar tatil mi, okul var mı, yok mu?

YARIN KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 6 ilçede 13 Ocak Salı günü eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu'nun özellikle sahil şeridinde kar yağışı etkisini arttırarak devam ettiriyor. Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Bu sebeple ilçe kaymakamlıkları tarafından alınan kararla Abana, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt, İnebolu ve Küre ilçelerinde 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

