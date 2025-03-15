Kastamonulular Platformu Başkanı Haydar Çolakoğlu: Kastamonuluların sesini en güçlü şekilde duyuracağız!

Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren illerden biri olarak, vatan uğruna destan yazmış bir şehirdir Kastamonu.

Bu vatan için, cepheye gitmek isteyen ama "kadınları savaşa almazlar" diye erkek kılığına girerek mücadeleye katılan Halime Çavuş'un memleketidir Kastamonu!

Bu vatan için, Çanakkale'de henüz 15 yaşında canını veren ve ardı ardına şehitler verdiği için tam iki yıl mezun veremeyen, Anadolu'nun ilk lisesi olan Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin memleketidir Kastamonu!

Bu vatan için, İstiklâl Madalyası ile onurlandırılan, Milli Mücadele'nin lojistik üssü olan, "Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önemini bizzat vurguladığı İnebolu'nun memleketidir Kastamonu!

Ve bu vatan için, soğuk kış günlerinde cephane taşırken canını feda eden, Türk kadınının cesaretini ve fedakârlığını simgeleyen Şehit Şerife Bacı'nın memleketidir Kastamonu!

Bizler, böylesine şanlı bir geçmişin evlatları olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece, siyasette, ticarette ve bürokraside Kastamonuluların sesini en güçlü şekilde duyuracağız!

Kastamonu'dan İstanbul'a uzanan bu yolda, iki şehir, tek yürek diyerek, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve birliğimizin daim olmasını temenni ediyorum.

Bu mübarek iftar sofrasında bizleri bir araya getiren Rabbime şükrediyor, katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum.

Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ne mutlu Kastamonulu olana!