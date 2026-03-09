Kasten öldürmeden aranan uyuşturucu taciri 13 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. "Kasten Öldürme" suçundan 13 yıldır aranan ve hakkında silahlı tehdit, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasadışı ekim suçlarından olmak üzere 8 ayrı suç kaydı bulunan N.Ş. yakalanması amacıyla operasyon yapıldı. Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde N.Ş., yakalandı. Yakalanan N.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!