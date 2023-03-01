Katalog Suç Nedir? CMK’ya Göre Katalog Suçlar Nelerdir, Hangileri ve Cezası Ne?

Katalog suç nedir sorusunun yanıtı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listeleri olarak geçer. Katalog suçlardan birinin gerçekleşmesi anında şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin onaylandığı kabul edilmektedir. Yani eğer şüpheli veya sanık, katalog suçları olan hırsızlık ve yağma gibi suçlardan birini işlerse hakimin tutuklama nedenlerini inceleyerek var olan emri direkt olarak kabul etmesi mümkündür. Peki katalog suçlar nelerdir, cezası nedir? İşte yanıtı...

Katalog Suç Nedir?

Katalog suç nedir, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denmektedir. Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar büyük önem taşımaktadır. CMK 100/3 düzenlemesinde katalog suçlar nelerdir listesi yer almaktadır. Bu suçların en önemli özelliği hangileri, bu suçlardan birisinin işlenmiş olması durumunda şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin var kabul edilmesidir. Bu nedenler arasında hangileri vardır sorusuna cevap olarak hırslık ve yağma suçları gösterilmektedir. Yeni düzenleme ile beraber sağlık çalışanlarına şiddet de katalog suçlar arasında yer almaktadır.

CMK'ya Göre Katalog Suçlar Nelerdir, Hangileri ve Cezası Ne?

Katalog suçlar 5271 sayılı CMK 100/3 hükmünde yer almaktadır. Belirtilen bu suçlar şu şekilde sıralanmaktadır;

Hırsızlık Ve Yağma

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Düşmanla İşbirliği Yapmak

Devlete Karşı Savaşa Tahrik

Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı

Soykırım Ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti

Kasten Öldürme

Kasten Yaralama Ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama

İşkence

Cinsel Saldırı

Çocukların Cinsel İstismarı

Silah Kaçakçılığı Suçları

Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Diğer Mensupları Tarafından İşlenen Zimmet Suçu

Kasten Orman Yakma Suçu

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Haksız Olarak Yurtdışına Çıkarma Suçu

Kaçakçılık Suçlarının Tamamı

Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu

Tüm bunların yanı sıra akıllarda iki soru yer almaktadır; bunlardan biri katalog suç cezası ne sorusu, bir diğeri ise rüşvet katalog suç mu sorusudur. Bu soruların yanıtları aşağıda yer almaktadır. Katalog suç cezaları şu şekilde sıralanmaktadır;