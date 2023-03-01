Katalog Suç Nedir? CMK’ya Göre Katalog Suçlar Nelerdir, Hangileri ve Cezası Ne?

Katalog suçlar nelerdir sorusunun yanıtı için, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bazı koruma tedbirlerinin yapılabileceği kısıtlı miktardaki suç listelerine bakmak gerekir. Katalog suçlardan birinin işlenmesi durumunda şüpheli ya da sanık için tutuklama sebeplerinin olduğu kabul edilmektedir. Peki katalog suç nedir, katalog suçlar hangileri ve cezası ne? İşte CMK'ya göre konunun ayrıntılı açıklaması.
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Katalog suç nedir sorusunun yanıtı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listeleri olarak geçer. Katalog suçlardan birinin gerçekleşmesi anında şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin onaylandığı kabul edilmektedir. Yani eğer şüpheli veya sanık, katalog suçları olan hırsızlık ve yağma gibi suçlardan birini işlerse hakimin tutuklama nedenlerini inceleyerek var olan emri direkt olarak kabul etmesi mümkündür. Peki katalog suçlar nelerdir, cezası nedir? İşte yanıtı...
Katalog Suç Nedir?
Katalog suç nedir, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denmektedir. Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar büyük önem taşımaktadır. CMK 100/3 düzenlemesinde katalog suçlar nelerdir listesi yer almaktadır. Bu suçların en önemli özelliği hangileri, bu suçlardan birisinin işlenmiş olması durumunda şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin var kabul edilmesidir. Bu nedenler arasında hangileri vardır sorusuna cevap olarak hırslık ve yağma suçları gösterilmektedir. Yeni düzenleme ile beraber sağlık çalışanlarına şiddet de katalog suçlar arasında yer almaktadır.
CMK'ya Göre Katalog Suçlar Nelerdir, Hangileri ve Cezası Ne?
Katalog suçlar 5271 sayılı CMK 100/3 hükmünde yer almaktadır. Belirtilen bu suçlar şu şekilde sıralanmaktadır;
Hırsızlık Ve Yağma
Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
Düşmanla İşbirliği Yapmak
Devlete Karşı Savaşa Tahrik
Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım
Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı
Soykırım Ve İnsanlığa Karşı Suçlar
Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti
Kasten Öldürme
Kasten Yaralama Ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama
İşkence
Cinsel Saldırı
Çocukların Cinsel İstismarı
Silah Kaçakçılığı Suçları
Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Diğer Mensupları Tarafından İşlenen Zimmet Suçu
Kasten Orman Yakma Suçu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Haksız Olarak Yurtdışına Çıkarma Suçu
Kaçakçılık Suçlarının Tamamı
Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu
Tüm bunların yanı sıra akıllarda iki soru yer almaktadır; bunlardan biri katalog suç cezası ne sorusu, bir diğeri ise rüşvet katalog suç mu sorusudur. Bu soruların yanıtları aşağıda yer almaktadır. Katalog suç cezaları şu şekilde sıralanmaktadır;
Ehliyetsiz araç kullananlar idari para cezasına tabii tutulmaktadırlar. Bu esnada ehliyetsiz araç kullanmanın 2022 senesi için belirlenen net cezası 3674 TL'dir. Bunun derhal ödenmesi halinde %25 indirim uygulanmaktadır.
Aracı ehliyetsiz kullananlar Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Kişiler cezanın haksız bir şekilde uygulandığını düşünüyorlarsa buna itiraz edebilmeleri mümkündür.
Ehliyetsiz araç kullanmanın cezasına tebliğden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmesi mümkündür. Bu itiraz sulh ceza hakimliğine dilekçe sunarak yapılmaktadır.
Ehliyetle araç kullanmakla motor, tır kullanmak aynıdır. Bu halk arasında oldukça karıştırılan bir konu olarak yer almaktadır. Dolayısıyla ehliyetsiz motor kullanmanın da cezası 2022 senesi için 3674 TL'dir.