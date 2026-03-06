Katar’da mahsur kalan 3 çocuğun ailesi Dişişleri Bakanlığı’ndan yardım istedi

Uluslararası bir turnuvaya katılmak üzere Türkiye'den Katar'a giden İzmir'deki Torbalı Gücü Spor Kulübü'nün 13 yaşındaki sporcuları Anıl Yüzgüleç, Ömer Kerim Sarızeybek ve Hüseyin Aktaş bölgede yaşanan savaş nedeniyle Katar'da mahsur kaldı. Hava sahalarının kapatılması sonucu planlanan uçuşlarının iptal edilmesi sebebiyle Türkiye'ye dönemeyen 3 çocuğun ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

AİLELER ÇOCUKLARINA KAVUŞMAYI BEKLİYOR

Genç sporcuların Katar'daki Aspire Akademi tesislerinde konakladıkları ve güvenli bir bölgede bulundukları öğrenilirken, aileler ise çocuklarına bir an önce kavuşmayı bekliyor. Ömer Kerim Sarızeybek'in annesi Yüksel Sarızeybek, çocukların şu anda Katar'da güvenli bir tesiste olduklarını ifade ederek, "Normalde bu gece yola çıkacaklardı ancak uçuşların iptal edilmesi nedeniyle seferler durduruldu. Bu yüzden bugün de Türkiye'ye dönemeyecekler. Ne zaman geleceklerini henüz bilmiyoruz. Antrenörleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Bir an önce bu belirsizliğin sona ermesini ve çocuğuma kavuşmayı diliyorum. Sadece benim çocuğum değil, farklı ülkelerde bu şekilde mahsur kalan yüzlerce çocuk var. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda harekete geçmesini ve çocuklarımızın güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

13 YAŞINDALAR, SAVAŞI İDRAK EDECEK YAŞTA DEĞİLLER

Anıl Yüzgüleç'in babası Volkan Yüzgüleç ise çocukların moral durumlarının iyi olduğunu ancak ailelerin endişe yaşadığını belirterek, "Çocuklarımız şu an güvenli bir yerde ve antrenörleriyle birlikteler. Ancak hepsi henüz 13 yaşında. Böyle bir durumu, savaş gibi bir ortamı idrak edebilecek yaşta değiller. Bir yandan da eğitimlerinden geri kalmalarından endişe ediyoruz. En büyük temennimiz bu sürecin kısa sürede çözülmesi ve çocuklarımızın sağ salim evlerine dönmesi" dedi.

BELİRSİZLİK TEDİRGİN EDİYOR

Kaleci Hüseyin Aktaş'ın babası Murat Aktaş da benzer duyguları paylaştıklarını belirterek, çocukların güvende olmasının kendilerini bir nebze rahatlattığını ancak belirsizliğin aileleri tedirgin ettiğini dile getirdi. Baba Murat Aktaş, "Çocuklarımızın güvende olduğunu bilmek bizim için önemli ama yine de çok endişeliyiz. Onlar daha çok küçük ve ailelerinden uzakta böyle bir sürecin içinde kalmaları bizi üzüyor. İnşallah en kısa sürede uçuşlar yeniden başlar ve çocuklarımız Türkiye'ye döner" dedi.