Kate Winslet Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Kate Winslet’in En İyi Filmleri ve Dizileri

Kate Winslet filmleri kendisini film alanında üst seviyelerde gösteren konulara sahiptir. Dolayısıyla bu kategoride direkt olarak IMDB puanı yüksek olan filmler yer almaktadır. Romantizmi her filmde muhakkak hissetmeniz muhtemeldir. Aynı zamanda izlediğinizde bu duyguların size geçtiğinin fark edeceksiniz. Bu nedenle Kate Winslet'in en iyi filmleri kategorisine başvurulacaktır. Bahsedilenler göz önünde bulundurularak En Çok İzlenen Kate Winslet filmleri ile bir yolculuğa çıkılacaktır.

Kate Winslet Filmleri

Kate Winslet'in çok ünlü bir oyuncu olduğunu söylemek asla yanlış olmayacaktır. Kendisini birçok filmde oyuncu olarak görmüşüzdür. Özellikle Titanik filmindeki rolü ile hafızamıza kazınmıştır. Titanik filmindeki cesur rolünden sonra Kate Winslet'in başka filmleri de göze çarpmaya başlamıştır. Aynı zamanda Titanik gibi fazla ses getiren Avatar filminde de Kate Winslet oyunculuğunu görürüz. Bu tür filmlerde yer alması kariyerini daha da başarıya götürmüştür.

En Çok İzlenen Kate Winslet Filmleri

Kate Winslet filmleri her yaştan insanın merak ettiği filmlerdir. Aksiyon, macera, dram, fantastik gibi kategorilerde ele alacağımız filmler vardır. Bu filmlerde aldığı roller birbirinden farklıdır. Fakat her rolü en iyi ve başarılı şekilde tamamlamıştır. Bu sayede de uluslararası tanınan bir oyuncu olma özelliğine sahip olmuştur. Kate Winslet deyince genelde akla Titanik filmi gelmektedir. Bu filmden başka filmler de vardır. Örneğin Avatar, Uyumsuz, Sil Baştan, Aşk ve Yaşamam gibi filmlerde oynamıştır.

Kate Winslet'in En İyi Filmleri

Kate Winslet'in en iyi filmlerinde sırasıyla Titanik, Uyumsuz ve Avatar vardır. Bu filmlerin en iyi olmasında IMDB puanı oldukça etkilidir.

1. Titanik (1997) – 7.9 IMDB Puanı

Titanik filmi aşkı iliklere kadar hissettiren bir filmdir. Film gemide geçmektedir. Farklı sosyal statülere sahip iki gencin aşkı bu filmin ana konusudur. Filmde yaşadıkları aşk izleyiciye başarılı bir şekilde hissettirilmiştir. Batmasına imkân verilmeyen gemi, büyük bir buz dağına çarpar ve zarar görür. Bu kaza sonucu çok insan ölür fakat Kate kurtulur. Âşık olduğu kişi ise ölür.

2. Uyumsuz (2014) – 6.6 IMDB Puanı

Uyumsuz filmi bilim kurgunun en güzel işlendiği bir filmdir. Konu bakımından daha önce benzeri olmadığını ve hala bunu koruduğunu söyleyebiliriz. Filmin konusu toplumun beş farklı parçaya ayrılmasını anlatmaktadır. Herkes belirli bir yaşa geldiğinde toplumdaki beş parçadan birini seçmek zorundadır ve ömür boyu orada yaşamak zorundadır. Filmin ana karakteri Tris için de bütün bu kurallar geçerlidir. Tris toplumdaki bir parçayı seçmiştir fakat bu süreçte uyumsuz olduğunun farkına varır. Uyumsuz olma durumu da oradaki düzen için tehlikedir.

3. Avatar (2009) – 7.9 IMDB Puanı

Avatar filmi tüm dünyadaki film sektörünü etkilemiştir. Bilim kurgu alanında alabileceğimiz bu film akla gelmeyecek bir senaryoya sahiptir. Pandora adında bir gezegen vardır ve bu gezegende Na'vi adı ile bilinen canlılar yaşamaktadır. Bir insanın Na'vi olması bu filmde mümkündür. İnsanlar üst düzey teknoloji sayesinde Na'vi olabiliyor ve onların yaşadığı hayatı yaşayabiliyorlar. Örneğin felç olan bir kişi ya da yürüyemeyen bir kişi Na'vi olduğunda bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmıyor.