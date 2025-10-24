Katık atık tesisinde patlamada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Milas'ta katı atık bertaraf tesisinde sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlama çevrede paniğe neden oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler olası bir ikinci patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken, patlamanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

52 yaşındaki A.K. ağır yaralanırken, iki işçi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan birinin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği, diğer ikisinin ise olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırılmıştı.

İzmir'e sevk edilen personel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.