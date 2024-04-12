Katil adres sordu bilmeyince vurdu

İstanbul Şişli'de bir cipteki kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateşle ağır yaralanan Rıdvan Özyer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Özyer, seyir halindeki bir cipten açılan ateşle vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özyer kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada; saldırganların hedefinde bir başkasının olduğu, Özyer'i telefonla arayarak asıl öldürmek istedikleri kişinin yerini sordukları ancak Özyer'in bilemediğini, bu sebeple de öldürüldüğü iddia edildi. Özyer'in yaklaşık 30 suç kaydı olduğu saptandı.