Kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunmuştu... Katilin kimliği şoke etti

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü meydana gelen olayda, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokakta ikamet eden Fadime (71) ve Mustafa Saat (84) çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut, evden çıkarak kayıplara karıştı. Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi. Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat'ten bir haber alınamadı. 14 Mayıs günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasında evine 25 kilometre uzaklıkta Saat'in cesedi bulundu. Yapılan otopsi de Saat'in ensesinden tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi.