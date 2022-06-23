Kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunmuştu... Katilin kimliği şoke etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü kayıp olan, 12 gün sonra cenazesi evinden 25 kilometre uzakta arazide bulunan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katilinin ise cenaze törenine gitmeyen yan komşusu olduğu ve ailece olayı gizledikleri jandarmanın operasyonu ile ortaya çıkarıldı. Yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü meydana gelen olayda, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokakta ikamet eden Fadime (71) ve Mustafa Saat (84) çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut, evden çıkarak kayıplara karıştı. Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi. Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat'ten bir haber alınamadı. 14 Mayıs günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasında evine 25 kilometre uzaklıkta Saat'in cesedi bulundu. Yapılan otopsi de Saat'in ensesinden tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi.
KATİL KOMŞU ÇIKTI
Olayın cinayet olduğunun belirlenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Erdemli İlçe ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri dedektif gibi çalışma yürüttü. Ekipler çalışmasında cenazesi Yeşildere Mezarlığı'na defnedilen Saat'in törenine yan komşusu Tolga T'nin katılmadığından da şüphelenerek takibe aldı. Yapılan titiz araştırmada Tola T'nin evine olay günü Hatay'dan kardeşinin geldiği, evin önündeki koltuğun kaldırılıp, duvarın siyaha boyandığı belirlendi. Bunun üzerine savcılık talimatıyla şüpheli Tolga T. ve diğer şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonda şüpheli Tolga T., eşi Zeynep T., kardeşleri Soner ve Yusuf T'nin de olduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Tolga T'nin cinayeti işlediği, kardeşleri ile birlikte cesedi önce bir limon bahçesine bıraktığı bir gün sonra oradan tekrar alarak yaylada başka bir yere götürdükleri ortaya çıktı. Diğer şüphelilerinde cinayete tanık olduğu ve olay bilerek gizleyerek delilleri yok etmeye çalıştığı tespit edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi.
DUVARDA KAN İZLERİ BULUNDU
Suçlarını itiraf eden şüphelilerden katil zanlısı Tolga T.'nin, evin giriş kısmında oturdukları sırada Mahmut Saat'in uyuya kaldığını ve kendisinin de kazaen uyurken tabanca ile onu vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Olaydan sonra cinayete tanık olan kardeşleri ile el birliği yaparak cesedi yok edip, kan izlerini ortadan kaldırmak için duvarı siyaha boyadıkları ve koltuğu da attıkları ortaya çıktı. Öte yandan jandarma ekiplerinin kadavra köpeğinde desteği ile duvardaki kan izlerini boyayı kazıyarak tespit ettiği öğrenildi. Cinayete kurban giden Mahmut Saat'in kardeşi Yılmaz Saat üzüntüsünü belirterek, "Jandarma güçleri ağabeyimin katillerini yakaladı. Katil suçunu itiraf etti, bütün şüpheler ortadan kalktı. Hepsine minnettarız teşekkür ediyoruz. Ağabeyim bayramda kaybolmuştu, 12 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu" dedi.
Zanlılar geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.