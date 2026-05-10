Katil damada 11 yıl hapis

Konya'da babasının katili kayınpederini öldüren Ali Musa Özbahar (34) 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Galerici Osman Uyar (57), 4 Nisan'da aynı zamanda akrabası olan kolonya imalatçısı dünürü Mehmet Özbahar'ı (53), işyerinde çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Babasının vurulduğunu gören Ali Musa Özbahar (34), kayınpederinin elindeki silahı aldı. Aracına giden kayınpederinin yeniden silah alıp kendisine zarar verebileceğini düşünen Özbahar, peşinden gittiği Osman Uyar'ı öldürdü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan Özbahar, "Asıl fail Osman Uyar'dı. Ben sadece kendimi savundum" dedi. Özbahar'ın avukatı ise olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde gerçekleştiğini, müvekkili hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Özbahar'ı önce, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından olay 'haksız tahrik' altında gerçekleştiği gerekçesiyle 14 yıla düşürdü. 'İyi hâl' indirimi de uygulanarak 11 yıl 8 ay hapse çarptırılan Özbahar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

