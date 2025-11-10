SON DAKİKA: Katil damat kayınpederini öldürüp cenazesine katılmıştı! Soruşturmada kan donduran ifadeler yer aldı!

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Ayşe Budak hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme", Adem Güçer hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede kan donduran ifadeler de yer aldı. Ayşe Budak'ın Adem Güçer'e "Süleyman'ı sen öldüreceksin, ondan ikimiz de kurtulacağız, sen de rahatlayacaksın ben de. Bu işi sen yap, bu adamdan kurtulalım, öldükten sonra onun tazminatını alacağız, o zaman senin borçlarını kapatıp, düğününü yapacağım" şeklinde mesaj attığı, Adem Güçer'in de "Ben biletini kestim, bana bırak, perşembeye kadar niye yapmıyoruz anam" şeklindeki cevabı iddianamede yer aldı.
Korkunç cinayet, 26 Şubat'ta Çiğli ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak (41), otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayeti damat Adem Güçer'in (29), azmettiricisinin ise Süleyman Budak'ın eşi Ayşe Budak'ın (42) olduğunu belirledi. F.B., M.B., İ.G., D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Adem Güçer, Ayşe Budak ile Doğan Karakuş, Sinan Hazar tutuklandı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı olayla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Budak'ın eşi tutuklu sanık Ayşe Budak (42) hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmaya azmettirme" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Çiftin kızlarının nişanlısı tutuklu sanık Adem Güçer (29) hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Tutuklu sanık Doğan Karakuş (28) hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan ise 12 yıla kadar ceza talep edildi. Diğer tutuklu sanık Sinan Hazar (31) için de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan Güçer'in kardeşi tutuksuz sanık İslam Güçer (27) hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
DAMADINA 130 BİN LİRA VERMİŞ
İddianameye eklenen İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan uzmanlık raporunda, ele geçirilen maske ve diğer kıyafetlerde Adem Güçer'e ait DNA örneklerine rastlanıldığı belirtildi. İddianamede Ayşe Budak'ın, ziynet eşyalarını satarak nişan ve evlilik sürecinde oluşabilecek masraflar için Adem Güçer'e 130 bin lira borç para verdiği, Güçer'in de "bundan duyduğu minnet dolayısıyla Budak'la yakınlaşmaya başladığı" ifade edildi.Tarafların telefonda birbirlerini "anne" ve "büyük oğlum" olarak kaydettikleri, olaydan 1 ay önce Budak'ın kocasını öldürtmeye karar verdiği, Güçer'den bununla ilgili birini bulmasını istediği kaydedildi.
İKİMİZ DE SÜLEYMAN'DAN KURTULACAĞIZ
Kadının Güçer'e "Süleyman'ı sen öldüreceksin, ondan ikimiz de kurtulacağız, sen de rahatlayacaksın ben de. Bu işi sen yap, bu adamdan kurtulalım, öldükten sonra onun tazminatını alacağız, o zaman senin borçlarını kapatıp, düğününü yapacağım." şeklinde mesaj attığı, Adem Güçer'in de "Ben biletini kestim, bana bırak, perşembeye kadar niye yapmıyoruz anam" şeklindeki cevabı iddianamede yer aldı. Olaydan 4 gün önce sanıklardan Doğan Karakuş ile Adem Güçer'in tabancayı Sinan Hazar'dan aldıkları belirtildi.
MASKEYLE YÜZÜNÜ GİZLEMİŞ
Adem Güçer'in, Budak'ın evinin otoparkına gittikten sonra maskeyle yüzünü gizlediği, sonrasında 5 el ateş ettiği, ardından kardeşi İslam Güçer'in evine gittiği kaydedildi. Sanıkların ifadelerine de yer verilen iddianamede, Adem Güçer'in suçlamaları kabul ederek Süleyman Budak'ı, Ayşe Budak'ın azmettirmesi sonucunda öldürdüğünü iddia ettiği, Ayşe Budak'ın ise sorulara cevap vermediği belirtildi.