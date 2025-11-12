SON DAKİKA: Damat ile bir olup eşini katletti! Cani kayınvalideden pes dedirten söylem: Ellerine sağlık...

Ayşe Budak'ın kocasını öldürtebilmek için 150 bin liraya kiralık katil aradığı, bu düşüncesini kızının nişanlısı Adem Güçer ile paylaştığı, eşini öldürtecek kiralık katil bulmasını istediği iddianamede yer aldı. Adem Güçer'in de bu durumu arkadaşı Doğan Karakuş'la paylaştığı, ancak Doğan Karakuş da kiralık katil bulamayınca Ayşe Budak'ın eşini öldürme görevini Adem Güçer'e verdiği ifade edildi. Ayrıca Ayşe Budak'ın cinayetten 4 gün önce bileziğini 20 bin lirayı satarak Adem Güçer'e silah alması için verdiği ortaya çıktı. Adem Güçer'in cinayetten sonra arkadaşı Doğan Karakuş'u telefonla arayıp cinayeti işlediğini haber verdikten sonra birlikte olay yerine geri döndüğü, olay yerindeyken Ayşe Budak'ın kocasını öldüren damadına ''ellerine sağlık'' diyerek teşekkür ettiği anlaşıldı.
Çiğli ilçesinde 26 Şubat'ta meydana gelen olayda, Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak(41), 35 V 2652 plakalı otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayeti damat Adem Güçer'in (29), azmettiricisinin ise Süleyman Budak'ın eşi Ayşe Budak'ın (42) olduğunu belirlendi. Olaydan sonra Adem Güçer, Ayşe Budak ile Doğan Karakuş, Sinan Hazar tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı olayla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Budak'ın eşi tutuklu sanık Ayşe Budak (42) hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmaya azmettirme" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Çiftin kızlarının nişanlısı tutuklu sanık Adem Güçer (29) hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklu sanık Doğan Karakuş (28) hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan ise 12 yıla kadar ceza talep edildi. Diğer tutuklu sanık Sinan Hazar (31) için de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan Güçer'in kardeşi tutuksuz sanık İslam Güçer (27) hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Süleyman Budak'ın (41) eşi Ayşe Budak'ın (42) azmettirmesiyle kızı Fatma Budak'ın nişanlısı Adem Güçer tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ayşe Budak'ın kocasını öldürtebilmek için 150 bin liraya kiralık katil aradığı belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan detaylarda Ayşe Budak'ın cinayet tarihinden 1 ay önce kocası Süleyman Budak'ı öldürtmeye karar verdiği, düşüncesini kızının nişanlısı Adem Güçer ile paylaştığı, eşini öldürtecek kiralık katil bulmasını istediği ifade edildi. Adem Güçer'in de bu durumu arkadaşı Doğan Karakuş'la paylaştığı, Doğan Karakuşun da 150 bin liraya kiralık katil bulabileceğini söylediği belirtildi. Doğan Karakuş'un kiralık katil bulamayınca Ayşe Budak'ın eşini öldürme görevini Adem Güçer'e verdiğine iddianamede yer verildi.
BİLEZİĞİNİ SATIP DAMADINA SİLAH ALMASI İÇİN 20 BİN LİRA VERMİŞ
Ayşe Budak ve Adem Güçer'in cinayetten 4 gün önce kuyumcuya giderek kayınvalidesine ait bileziği sattığı belirlendi. Ayşe Budak'ın satıştan elde ettiği 20 bin lirayı Adem Güçer'e silah alması için verdiği ortaya çıktı. Adem Güçer'in 12 bin 500 liraya Sinan Hazar'dan silah satın aldığı, satış için aracı olan Doğan'a da 1000 lira komisyon verdiği dosyada yer aldı.
CİNAYETTEN SONRA KATİLE 'ELLERİNE SAĞLIK' DEMİŞ
Adem Güçer'in cinayetten sonra arkadaşı Doğan Karakuş'u telefonla arayıp cinayeti işlediğini haber verdikten sonra birlikte olay yerine geri döndüğü, olay yerindeyken Ayşe Budak'ın kocasını öldüren damadına ''ellerine sağlık'' diyerek teşekkür ettiği anlaşıldı.