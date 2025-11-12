SON DAKİKA: Damat ile bir olup eşini katletti! Cani kayınvalideden pes dedirten söylem: Ellerine sağlık...

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı olayla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Budak'ın eşi tutuklu sanık Ayşe Budak (42) hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmaya azmettirme" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Çiftin kızlarının nişanlısı tutuklu sanık Adem Güçer (29) hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklu sanık Doğan Karakuş (28) hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan ise 12 yıla kadar ceza talep edildi. Diğer tutuklu sanık Sinan Hazar (31) için de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan Güçer'in kardeşi tutuksuz sanık İslam Güçer (27) hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.