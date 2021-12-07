Katil eşin cezası belli oldu

Iğdır'da Ocak ayında eski eşi tarafından öldürülen Dilan Kok ile ilgili açılan davada katil Maruf Kok hakkında indirimsiz müebbet hapis cezası kararı verildi. İki çocuğun annesi olan Dilan Kok'un yaşadığı evin camını kırarak içeri giren ve eski eşini katleden Maruf Kok ilk ifadesinde kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini kabul etmişti. Kok, emniyetteki ilk ifadesinde şunları söylemişti: Dilan'ın beni aldattığını düşündüğüm ve çocuklarımın da söylemesi sebebiyle bunu hiçbir zaman kendime yediremedim. Çünkü ben Dilan'ı çok seviyordum. Çocuklarımı özlemem sebebiyle Iğdır'a gelmek için uçakla Kars'a geldim. Uçakta amcamın eşiyle karşılaştık ve Iğdır iline geldik. Yengemi evine bıraktıktan sonra ben ayrılarak evime geldim. Burada çocuklarımla hasret giderdim. Evimde eşimin olmaması nedeniyle yine farklı şeyler düşünmeye başladım. Çünkü evim bomboştu, bunalıma girmiştim. Çünkü ben eşimi çok sevmeme rağmen beni aldatmıştı. Ben Iğdır'a her geldiğimde sanki insanların bana karın seni aldatmış gözüyle baktığını zannediyordum.

Yaklaşık 1 yıldır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Maruf Kok ile ilgili bugün karar verildi. Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Kok hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.