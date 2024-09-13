Katil eski sevgili, Elif Ceren’i  bir ay önce öldürmekle tehdit etmiş

1 AY ÖNCE ELİF CEREN'İ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Elif Ceren Arslan'ın olaydan 1 ay öncede sevgilisi Emrah Demirkan'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve 2 ay süreyle uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıkmıştı. SABAH cinayete kurban giden genç kadının şiddet olayından sonra verdiği ifadeye ulaştı. Elif Ceren Arslan verdiği ifade de, "9 ay boyunca gayri resmi olarak birlikte yaşadık. Emrah'ın beni aldattığını öğrendim ve aramızda tartışma çıktı. 'Benim evimde yaşıyorsun beni aldatamazsın' dedim. Emrah da 'Bu saatte bir yere gitmem seni öldüreceğim, beni şikayet edersen seni ve çocuğunu öldürürüm' diyerek tehdit etti.

Emrah bir anda sinirlenerek boynuma tokat, çeneme de yumruk attı. Bacağımı da tokat atıp, tekmeledi. Ben kendime korumak için uğraştım. Beni darp ederken elinde sigara vardı. Sigara sağ bacağıma denk geldi ve yanık oluştu. Emrah'ın bana daha fazla zarar verebileceğini düşündüğüm için hemen 112'ye haber verdim. Darp raporu aldım. Şikayetçiyim" dedi. Sevgilisine bunları yaşatan Emrah Demirkan da kendisine iftira attığını belirterek bir de Elif'ten şikayetçi olduğu öğrenildi.