Katil eski sevgili, Elif Ceren’i  bir ay önce öldürmekle tehdit etmiş

Merkez Selçuklu ilçesi Selahahattin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olayda, masörlük yapan Elif Ceren Arslan, koridorda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan eski sevgili Emrah Demirkan cinayeti itiraf etti. Demirkan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
1 AY ÖNCE ELİF CEREN'İ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ
Elif Ceren Arslan'ın olaydan 1 ay öncede sevgilisi Emrah Demirkan'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve 2 ay süreyle uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıkmıştı. SABAH cinayete kurban giden genç kadının şiddet olayından sonra verdiği ifadeye ulaştı. Elif Ceren Arslan verdiği ifade de, "9 ay boyunca gayri resmi olarak birlikte yaşadık. Emrah'ın beni aldattığını öğrendim ve aramızda tartışma çıktı. 'Benim evimde yaşıyorsun beni aldatamazsın' dedim. Emrah da 'Bu saatte bir yere gitmem seni öldüreceğim, beni şikayet edersen seni ve çocuğunu öldürürüm' diyerek tehdit etti.
Emrah bir anda sinirlenerek boynuma tokat, çeneme de yumruk attı. Bacağımı da tokat atıp, tekmeledi. Ben kendime korumak için uğraştım. Beni darp ederken elinde sigara vardı. Sigara sağ bacağıma denk geldi ve yanık oluştu. Emrah'ın bana daha fazla zarar verebileceğini düşündüğüm için hemen 112'ye haber verdim. Darp raporu aldım. Şikayetçiyim" dedi. Sevgilisine bunları yaşatan Emrah Demirkan da kendisine iftira attığını belirterek bir de Elif'ten şikayetçi olduğu öğrenildi.