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Giriş Tarihi: 28.2.2022

Katil, hava yastığı!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Katil, hava yastığı!
ANTALYA'DA, 4 yıl önce kamyona çarpan İbrahim Yeniçeri'nin (33), kemeri takılı olmasına rağmen, açılmayan hava yastıkları nedeniyle öldüğü belirlendi. Oğlu için hukuk mücadelesi başlatan anne Şengül Yeniçeri'nin (72) ömrü dava sonucunu görmeye yetmedi. Büyük oğlu Gökhan Yeniçeri (45), hukuki süreç devam ederken üzüntüden ölen annesinin vasiyetiyle davaya dahil olup takip etti. İzmir 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, hava yastıkları açılmayan aracın hatalı olduğuna ve firmanın aileye 40 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

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Katil, hava yastığı!
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