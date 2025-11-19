Katil İsrail yine ateşkese rağmen saldırdı: 10 Filistinli yaşamını yitirdi!

Filistin basınındaki haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Zeytun ve Şucaiye mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" içindeki İsrail askerlerine ateş açıldığı ancak herhangi bir yaralı olmadığı ileri sürüldü.