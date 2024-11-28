Katil koça, ‘Kıskançlık krizine girdim öldürdüm’

Korkunç cinayet Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 sokak üzerinde bulunan bir sitenin A Blok 3'üncü katında meydana geldi. Evde çiçeği gören Abdullah Poyraz kimin getirdiğini söyledi. Kızını kız arkadaşı ilk kez geldiği içine ve çiçek getirdiğini söyledi.

ARKADAN HABERSİZCE ATEŞ ETTİ

Kızı ve arkadaşı evden gidince Abdullah Poyraz eşi ile evde tek başlarına kaldı. Eşi evde temizlik yaptığı sırada kıskançlık krizine giren acımasız baba, eşi Hande Akbaş Poyraz temizlik yaptığı sırada arkasından yaklaşarak bitişek ateşla ensesinden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan 6 çocuk annesi hayatını kaybetti. Silahı da olay yerinde bırakan Abdullah Poyraz Almanya'da yaşayan kardeşini arayıp eşin öldürdüğünü söyledi. Ardından Demircikara Polis Merkezine giderek teslim oldu. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri 6 çocuk annesi Hande Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemeni ardından talisiz kadını cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Annesinin babası tarafından öldürüldüğünü öğrenen büyük kızı sinir krizi geçirdi.

CENAZESİ ADANA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından Hande Akbaş Poyraz'ın cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya götürüldü. Hande Akbaş'ın yakınları cenazenin alınışı sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Cinayetin hiç uğruna işlenmesine isyan ederek geride 6 evlat kaldığını söylediler.

4 ÇOCUĞA DEVLET KORUMASINA ALINDI

Yaşana korkunç cinayetin Hande Akbaş Poyraz'ın yaşları küçük olan 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Cinayet masası ekiplerince sorgusu tamamlanan katil zanlısı koca Abdullah Poyraz ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.