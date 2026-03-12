Katil, küfür ve tehdit mesajları atmış

Aksaray'da önceki gün, kuzenini rahatsız ettiği için konuşmaya gittiği 16 yaşındaki R.T. tarafından bıçaklanarak öldürülen, aynı yaştaki açık lise öğrencisi Mustafa Yağız Edik, dün öğle namazını müteakip Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Evrah kabristanlığında toprağa verildi.

Yaşananlara isyan eden yakınları, "Katil, Mustafa Yağız'a gece tehdit ve küfür mesajları atmış. 'Sana gününü göstereceğim' diyerek buluşma yerine çağırmış. Gittiğinde de kalbinden bıçaklamış. Bir tacizci, Mustafa Yağız'ımızı canice katlederek ömrünün baharında bizden koparıp, yüreğimize ateş düşürdü. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın" dedi. Mustafa Yağız Edik'in, korumaya çalıştığı kuzeni M.A. (15) da emniyette ifade verdi.