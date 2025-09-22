Katil nakliye asansörü: Düşen koltuk Ebrar’ı öldürdü! Faciada ihmaller zinciri

Kahreden olay önceki gün Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta yaşandı. Yeni Asır'ın haberine göre; 4. sınıf öğrencisi Ebrar Aktaş, annesiyle birlikte taşınan bir akrabasının evine gitti. Anne ve teyzesine yardım eden Ebrar Aktaş başına geleceklerden habersiz apartman girişinde durduğu sırada korkunç bir olay yaşandı. Taşınma sürecinde teyzesinin tuttuğu nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü.
Talihsiz çocuk ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Anne Songül Lök'ün arkadaşı Sadet Özkan, "Songül bizim iş arkadaşımızdı. Sahip çıktığımız, destek olduğumuz bir arkadaşımızdı.
Dün teyzesinin evine gitmişti. Oraya gittiğinde, merdiveni zaten yanlış kurmuşlar; yük asansörünü hatalı şekilde yerleştirmişler. Savcılıkla da görüştük. Merdivenin muhafazasını da yapmamışlar. Çocuğun annesi "İnme kızım, üşütürsün' demiş. Dışarı çıktığında koltuk üstüne düşmüş. Çocuğumuz orada can verdi. Şu an adli sürece bakan arkadaşlarımızdan tutuklama talep ediyoruz. Çünkü ben o merdiveni gördüm. Çok büyük ihmaller vardı" şeklinde konuştu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Minik Ebrar'ın cenazesi Gaziemir ilçesindeki Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Ebrar'ın annesi Songül Lök ve babası Cumhur Aktaş ile yakınları katıldı. Avukat olmak istediği öğrenilen Ebrar'ın tabutunun üzerine avukat cübbesi ve okul üniforması serilip, oyuncak bebeği konuldu.
BU ÖNLEMLER ALINMADIYSA TEK SORUMLU NAKLİYE FİRMASI
Küçük Ebrar'ın ölümüne sebep olan asansör kazasıyla ilgili ilk incelemelerde ciddi güvenlik zafiyetlerinin olabileceği ortaya çıktı. Uzmanlar, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda asansörü kuran firma sahibinin baş sorumlu olabileceğine dikkat çekti. İşte alınması gereken önlemler;
1. Periyodik bakım: Uzmanlar, bu tür işlerin yapıldığı makinaların düzenli bakımının, güvenli işletim için anahtar niteliğinde olduğunu vurguluyor. Asansörün Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından yapılması gerektiği belirtiliyor.
2. Güvenli kullanım talimatnamesi: Kullanılan yük asansörünün üretici firmasının "güvenli kullanım talimatnamesi"ni mutlaka sağlaması gerekiyor.
GÜVENLİK ŞERİDİ ŞART
3. Bariyer ve güvenlik şeridi: Olası kazaya karşı taşıma alanının güvenlik şeridiyle çevrilmesi şart. Güvenlik şeridi güvensiz alana birinin girmesini engeller.
4. Gözlemci: İşin yapıldığı alana kimsenin girmemesi için bir gözlemci bulundurulmalı.
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Sahada çalışanların iş güvenliği eğitimlerinin tam olduğundan emin olunmalı.