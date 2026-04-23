Katil toruna rekor ceza

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 11 Ekim 2024'te istediği altınları alamadığı için dedesi Mustafa Macar (78), beraber yaşadığı Cavidan Aydın (70) ve kendi arkadaşı Ufuk Can Us'u öldüren M.K. (17) ve yanındaki A.E. hakkındaki davanın karar duruşması önceki gün yapıldı.

VİCDANSIZ SAVUNMA

M.K. ifadesinde "Pişman değilim, bir daha olsa yine yaparım" dedi. "Tasarlayarak kasten öldürdüğü" gerekçesiyle, 18 yaşından küçük olduğu için ağırlaştırılmış müebbet yerine üst sınır olan iki kez 24 yıl; yanlışlıkla öldürdüğü arkadaşı Ufuk Can Us ve konut dokunulmazlığını ihlalden 15 yıl hapis cezası alan M.K., 63 yıl hapis cezasına mahkûm oldu. Mahkeme, "pişman" olmadığını beyan ettiği için de indirim uygulamadı. "Böyle biriyle arkadaşlık yaptığım için pişmanım" diyen A.E. de 2 cinayete iştirakten 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı.