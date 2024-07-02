Kütahya’daki çifte cinayette katil evin içinden çıktı





Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde ifade veren şüpheli Mert F.Ş., annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu, bunun üzerine çelik yelek, tabanca ve fişek aldığını, olayı gerçekleştirmeden önce annesi ve üvey babasının kendisini evden kovduklarını, yemek masasında tartıştıklarını ve anne ve üvey babasının kendisini evden kovmaları üzerine odasından aldığı tüfek ve tabanca ile ateş ettiğini itiraf etti.