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Giriş Tarihi: 3.7.2024

Kütahya'daki çifte cinayette katil evin içinden çıktı

Kütahya’da polisi arayıp “Üvey babam annemi öldürdü, ben de üvey babamı öldürdüm” diyen 19 yaşındaki gencin, iki cinayeti de kendisinin işlediği ortaya çıktı. Emniyette suçunu itiraf eden zanlının cinayetten önce silah ve çelik yelek aldığı öğrenildi

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’daki çifte cinayette katil evin içinden çıktı

Kütahya'da, polise "Annemi öldüren üvey babamı öldürdüm" diyerek teslim olan 19 yaşındaki gencin, iki cinayeti de kendisinin işlediği ortaya çıktı.



Olay önceki gün Meydan Mahallesi Meltem Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.



Mert F.Ş. (19) isimli genç, üvey babası Ünal Koçer (53) ile annesi Sevgi Koçer'i vurduktan sonra polis ekiplerine ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen polis ekipleri daire kapısı kilitli olduğundan kapıyı koçbaşı ile kırıp içeri girmişti.



Dubleks dairenin üst katına çıkıldığında KETEM'de ebe olarak çalışan Sevgi Koçer (48) ve kuaför Ünal Koçer'in (53) silahla öldürüldüğü belirlenmişti.



Olay sonrasında şüpheli Mert F.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.



Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde ifade veren şüpheli Mert F.Ş., annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu, bunun üzerine çelik yelek, tabanca ve fişek aldığını, olayı gerçekleştirmeden önce annesi ve üvey babasının kendisini evden kovduklarını, yemek masasında tartıştıklarını ve anne ve üvey babasının kendisini evden kovmaları üzerine odasından aldığı tüfek ve tabanca ile ateş ettiğini itiraf etti.



Katil zanlısı Mert F.Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Kütahya'daki çifte cinayette katil evin içinden çıktı
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