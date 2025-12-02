Katil yazar

Adana'da polis ekipleri, "Ali Demir Evrensel" ismiyle sosyal medyada dini konularla paylaşımlar yapan ve yazdığı 7 kitabı internet sitelerinde satışa sunan kişinin durumundan şüphelenerek araştırma yaptı. Yapılan araştırmada bu isimle kayıtlı gerçek bir kişi bulunmadığı tespit edildi. Hesaptaki görüntüleri yüz tanıma sistemine yükleyen polis, hesabın aslında Ramazan Evrensal tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı.

KENT KENT GEZMİŞ

Ramazan Evrensal'ın GBT kayıtlarını inceleyen polis 2006'da karıştığı iki cinayetten toplam 36 yıl 7 ay 12 gün, ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl kesinleşmiş cezası olduğunu tespit etti. Bunun yanında 'hakaret', 'ruhsatsız silah ve mermi bulundurma' ile 'dolandırıcılık' suçlarından da firari olarak arandığı belirlendi. Ramazan Evrensal'ın kullandığı sahte isimle 7 kitap yazdığı, internet üzerinden sattığı ve Adana, Mersin, İstanbul, Mardin ve Bursa'da takipçilerine dini ve felsefi konularda konferans verdiği ve imza günü düzenlediği öğrenildi.

VİLLAYA OPERASYON

Ekipler sahte kimlik kullanan Ramazan Evrensal'ın Gülbahçesi Mahallesi'nde bir villada saklandığını tespit etti ve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden hükümlü kaçmak isterken yakalandı. Villada yapılan aramada 1123 uyuşturucu hap, hassas terazi, 240 euro, 1780 sterlin, 34 bin 100 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilmeden önce Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Evrensal, gazetecilere "Ben utanılacak bir şey yapmadım. Utanacak olanlar başını eğer. Bana iftira atıyorlar. Hakikat yoluna girdiğimiz için böyle iftiralar olacaktır" diyerek kendini savundu. Ramazan Evrensal, cezaevine teslim edildi.





'KENDİMİ CEZAEVİNDE BULDUM'

Sosyal medyada 52 bin takipçisi olan Evrensal'ın O Sen'sin, Put Kır'an İn'san, Zindandan Saray'a, Ali'nin Rüyası, Hatırla, Son Çağrı Doğuş, O Sen'sin 2 isimli kitaplar yazdığı, dini ve felsefi konulara değindiği öğrenildi. Evrensal'ın telegramda kurduğu grup üzerinden de kitaplarının satışını yaptığı belirlendi. Adana'da yerel bir gazeteye Ali Demir Evrensel ismiyle röportaj veren Ramazan Evrensal'ın, "O Sen'sin" kitabında kendisinin ölmeden önce ölüp kıyameti yaşadığını ve bunun adının da uyanış olduğunu iddia ederek, "Arkadaşlarıma yapılan haksızlıklara karşı koyunca kendimi cezaevinde buldum. Her kavgadan sonra cezaevine giren ben oluyordum" dedi.