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Giriş Tarihi: 21.3.2023 09:52 Son Güncelleme: 21.3.2023 10:12

Katıldıkları cenaze ölümden kurtardı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Kılçul ailesi, depremden katıldıkları cenaze sayesinde kurtuldu. Vefat eden akrabalarının cenazesi için o gece başka bir yere giden Kılçul ailesinin kendi evleri depremde yıkıldı. Fırat Kılçul, "Deprem gecesi cenaze evinde olmasaydık enkaz altında kalacaktık" dedi. Doğumuna iki hafta kalan Dilek Kılçul, bundan 1-1,5 ay öncesine kadar bambaşka bir yaşamları olduğunu belirterek, "Bebek için 'şunu alırım, bunu yaparım' diye düşünürken deprem oldu. Olmadı, kısmet değilmiş buna da şükür ki çocuklarımın canları sağ" ifadelerini kullandı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Katıldıkları cenaze ölümden kurtardı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce bina yıkım uğrarken, on binlerce kişi yaşamını yitirdi. İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta yaşayan Kılçul ailesinin kendi evleri yıkıldı. Depremin olduğu gece cenaze için gittikleri evde kalan Kılçul ailesi, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

"DEPREM GECESİ CENAZE EVİNDE OLMASAYDIK ENKAZ ALTINDA KALACAKTIK"

Depremden bir gün önce kayınvalidesinin kardeşinin vefat ettiğini öğrendiklerini ve gece saatlerinde cenaze evine gittiklerini söyleyen Fırat Kılçul (30), "Depremden bir gün önce kayınvalidemin kardeşi vefat etti. Biz onun için cenaze evine gittik ve o gece orada kaldık. İyi ki de öyle oldu çünkü kendi evimiz depremde yerle bir olmuş. Cenaze evinde olmasaydık belki de enkaz altında kalacaktık" dedi.

"EŞİM İKİ HATA SONRA DOĞUM YAPACAK"

Eşinin 8,5 aylık hamile olduğunu ve doğuma iki hafta kaldığını anlatan Fırat Kılçul, "Depremin ilk anında kızların Cemile ve Ceren ile hamile eşimi alarak dışarıya çıkarmaya çalıştım. Duvarlar üzerimize patlıyordu, eşim çocukların üzerine kapandı ben de onların üzerine kapandım. Baktım deprem durmuyor, hepsini iterek dışarıya çıkardım. Eşim evin altında ahır vardı, sarsıntıdan dolayı ahıra düştü. Hemen arkasına ben de atladım ve onu çıkardım. Doğuma iki hafta kaldığı için Mersin'e hastaneye götürdük. Şu anda çadırdayız, herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

"BEBEK İÇİN 'ŞUNU ALIRIM, BUNU YAPARIM' DİYE DÜŞÜNÜRKEN OLMADI, KISMET DEĞİLMİŞ"

Dilek Kılçuk (30) ise, bundan 1-1,5 ay öncesine kadar bambaşka bir hayatlarının olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Bebek için 'şunu alırım, bunu yaparım' diye düşünürken deprem oldu. Olmadı, kısmet değilmiş buna da şükür ki çocuklarımın canları sağ. Şu anda iki kızımız var ve üçüncü kızımız da yolda geliyor. İnşallah 2 hafta sonra doğacak ve ismini Nimet koyacağız. Doğumu çadırda bekliyorum, en başından beri çadırdaydım. Şu anda geçtiğimiz çadır iyi, buna şükür. Sağ olsunlar çadırımızın içinde duş kabini bile var. Allah emeği geçen herkesten razı olsun."

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Katıldıkları cenaze ölümden kurtardı
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