Antalya'da geçen yıl, boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran güzellik uzmanı eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) 9 kurşunla öldüren bodyguard Savaş Temirhanoğulları (48) ile kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan Fikret İnal, dün karar duruşmasına çıktı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada son sözleri sorulan Savaş Temirhanoğulları, pişman olduğunu söylerken, Fikret İnal ise olayla ilgisinin bulunmadığını savundu. Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, Savaş Temirhanoğulları'nı, eşi Fadim Temirhanoğulları'nı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Ancak bu cezayı "iyi hal"den müebbete indirdi. Fikret İnal ise 19 yıl hapse mahkûm edildi.
KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Karara tepki gösteren Fadim Temirhanoğulları'nın annesi Mediha Saçlı, "İçimde bir sıkıntı vardı, biliyordum bir şey olacağını. Adama bayram yaptırdınız. Kızımı, uzaklaştırma yokmuş gibi evine girip yatağında uyurken öldürdü. 24 yıl yiyip içip yatacak. Kızım ise toprak altında yatıyor. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum, kızımın sonuna kadar arkasındayım" diye tepki gösterdi.
Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: Katile bayram yaptırdınız