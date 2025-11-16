Katile ödül gibi ceza

Konya'da yaşayan 11. sınıf öğrencisi A.G. (17), geçen yıl eski kız arkadaşıyla çıktığı gerekçesiyle husumet beslediği aynı okulun öğrencisi Mehmet Eren Parlak'ı okulun spor salonu tribününde, polis olan dayısına ait beylik tabancasıyla öldürdü. Tutuklanan A.G.'ye ödül gibi ceza verildi. 'İyi hal' indirimleri yapan mahkeme, 10 yıl hapis cezasına çarptırıp tutukluluğunun devamına karar verdi. SABAH'a konuşan Mehmet Eren Parlak'ın babası Önder Parlak (43) "Adalete olan güvenim kırıldı. Oğlumu okulda katleden kişiye ödül gibi bir ceza verildi. Bunu kabullenemiyorum. Bir genci hayattan kopartacaksın ve şaka gibi bir ceza alacaksın. Baba olarak çok zoruma gidiyor. Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım" dedi.