Katili DNA’sı ele verdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2011 yılında elleri ve ağzı bağlandıktan sonra boğularak işlenen Havva Yıldırım cinayeti, olay yerinden elde edilen ve şüpheliye ait olduğu değerlendirilen DNA örnekleri, gelişen kriminal teknolojiler kullanılarak yeniden incelendi. İncelemeler sonucunda, şüpheli S.K.'den alınan biyolojik örneklerin, Havva Yıldırım'dan alınan doku örnekleriyle tam uyum sağladığı tespit edildi. Elde edilen bulgular, cinayetin failini net biçimde ortaya koydu.

15 YIL SONRA GELEN ADALET

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucu kimliği belirlenen zanlı S.K., 30 Mart 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.