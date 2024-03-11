Katılımcılar salona sığmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Karaçulha Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Genel başkan yardımcıları, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten'e destek istediler. Programa genel başkan yardımcılarının yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanoğlu, MHP MYK Üyeleri Bahadır Alperen ve Ali Uçak, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Aykol, MHP Fethiye İlçe Başkanı Abdülkadir Tekin, belediye meclis üyesi adayları, Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke ile çok sayıda vatandaş katıldı. Karaçulha Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri, Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten'e destek istediler.

KÖKTEN "TURHAN KOVANCI, VE YUSUF ÇAYLI'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yıllardır çözülmeyen sorunları kökten çözmek için aday olduğunu belirten Muhammet Kökten, Karaçulha halkına borçlu olduklarını ifade etti. Kökten, "Sayın Karaçulhalılar halk buluşmamıza hoş geldiniz. Bu gün bu toplantıyı yaptığımız salonun yapılmasını sağlayan eski Karaçulha Belediye Başkanı abimiz Turhan Kovancı'ya teşekkür ediyorum. Karaçulha Belediye Başkanı olarak buraya hizmet eden Yusuf Çaylı abimize teşekkür ediyorum. Sizlere efendilik etmeye değil hizmet etmeye geliyorum. Yapacak olduğumuz hizmetler ile Karaçulha'yı Karaçulha yapacağız. Biz Cumhur İttifakı olarak Karaçulha'nın bilincindeyiz. Onun için yola çıkarken Nuri Öztürk, Yusuf Çaylı ve Behzat Özkaraca abilerimizi yanımıza aldık. Karaçulha'nın ne kanalizasyonu, ne de suyu var. Biz daha iyi bir Karaçulha için yola çıktık. Önümüzdeki beş yılda ben Karaçulha'ya hizmet etmekten gurur duyacağım. Fethiye'de trafik sorunu var. Bu sorunu katlı otopark ile çözeceğiz. Otogarı Çamköy'e taşıyacağız. Önümüzdeki beş yıl için de Fethiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. 5 yılda ekonomik kriz ve pandemi var diyerek, projelerini yapmayanlar gibi değil, sizlere hizmet etmek için geliyoruz. Meclis üye ve ekiplerimizi sizlerin mahallesinden seçtik. Çünkü sizlere iyi hizmet etsinler diye seçtik. Önceliğimiz Karaçulha oldu" dedi.

UÇAK "NEDENSİZ AMASIZ KÖKTEN'İN ARKASINDAYIZ"

MHP MYK Üyesi Ali Uçak, "Nedensiz, amasız olarak hep beraber Cumhur İttifakı adayının yanında olacağız. İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi bir olursa daha güçlü oluruz" diye konuştu.

KARAOSMANOĞLU "BEN BEŞKAZA'YA GÜVENİYORUM"

MHP İzmir Milletvekili Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Karaosmanoğlu ise yaptığı konuşmada, "Beşkaza için çok büyük hayallerimiz var. Bu hayallerimizin gerçekleşmesi için gün 31 Mart tarihidir. Fethiye için hazırladığımız projeleri hayata geçirmek için heyecanlıyız. Fethiye için canla başla çalışmamıza çok az bir zaman kaldı. Beşkaza'nn evlatları bu hizmetlerin daha güzelini hak ediyor. Beşkaza'ya eserler bırakmaya geliyoruz. Şimdi sıra sizde Beşkazalılar" diye konuştu.

MHP Milletvekili Antalya Hilmi Durgun, "14 ve 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanması gereken seçimdir, bu yerel seçim. 31 Mart akşamı bilge lider Bahçeli ve milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a Fethiye ve Muğla'nın anahtarını teslim edelim" dedi.

OTGÖZ "AYAĞIMIZA GELEN FIRSATI KAÇIRMAYALIM"

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, "Siyaset hizmet için yapılır. Cumhur İttifakı Adayı Muhammet kardeşimizin arkasındayız. Seçimlere 20 gün kaldı. 31 Mart seçimlerinde bu fırsatı değerlendirelim. Muğla'da Cumhur İttifakı adayının olduğu üç ilçede de seçimi kazanacağız. Fethiye'yi hem Cumhur Başkanımız, hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok istiyor. Fethiye'de bu seçimi kazanmamız lazım. Ankara'da Muhammet Başkan'ın sonuna kadar yanındayız" diye konuştu.

KAYA "BİZLER ANKARA'DA MUHAMMET KÖKTEN'İN ARKASINDAYIZ"

Fatma Betül Sayan Kaya katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada, "Hemşeriniz olarak Karaçulha'da bulunmaktan onur duyuyorum. Sizlere Cumhurbaşkanı'mızın selamını getirdim. Bugün Karaçulha'da 31 Mart zaferinin ayak seslerini duyuyoruz. Fethiye'yi hak ettiği yere taşımak için Kökten çözümler ile geliyoruz. Biz Muhammet Başkanın yanındayız" dedi.

KILIÇ "İNŞALLAH FETHİYE İL OLDUĞUNDA DA GELMEK NASİP OLUR BİZE"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç yaptığı konuşmada, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Fethiye ve Muğla'ya çok önem veriyor. Cumhur İttifakı Adayı Muhammet Başkan'ın arkasındayız. İnşallah bundan sonra Fethiye'ye Muhammet Başkan'ı kutlamak için geliriz. İnşallah Fethiye'ye il olduğu günde geliriz. Muhammet Başkan Fethiye için çok güzel ayakları yere basan projeler hazırlamış. Bu projeler karşılığında sizlerden destek bekliyoruz. 31 Mart hepimizin bayramı olacak şimdiden bayramımızı kutluyorum. 31 Mart sonrası Fethiye ve Muğla'da sorunlar bir bir çözülecek" diye konuştu.