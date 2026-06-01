Katilin eniştesini bıçakladı 4,5 yıl hapsi istendi

2 Kasım 2024'te Konya'nın Karatay ilçesinde Fatih Uluşan 2023 yılında boşandığı çocuğunun annesi Bahriye Kalaycı'yı 55 bıçak darbesiyle katletmişti. Fatih Uluşan, hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karardan 4 gün sonra 8 Mart'da gece saatlerinde etli ekmek dükkanı işleten baba Ahmet Kalaycı, kızının katili Fatih Uluşan'ın eniştesi Mükremin Armutcu ile iş yerinin önünde karşılaştı. Kalaycı, Armutcu'yu bacağından bıçaklayarak yaraladı. Gözaltına alınan Ahmet Kalaycı tutuklandı. Kalaycı, Armutcu'nun şikayetini geri çekmesi üzerine kısa süre sonra tahliye edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Ahmet Kalaycı hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı. Ahmet Kalaycı, "Mükremin bana, 'Kızına yaptıklarımızın aynısını sana da yapacağız' dedi. Sinirlenip, üzerine yürüdüm. İkimiz de yere düştük. Elimde etleri doğradığım bıçak vardı. Düşerken, Mükremin bıçağın üzerine düştü" dedi.

