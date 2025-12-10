Katilin evinden savaş bıçağı ve kılıç çıkmıştı: Kapıyı aralayıp 11 el polise ateş etmiş

KARDEŞİNİN EVİNDE SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Üst katta baba Cemal Açık'ın evinde ise çelik kasa içerisinde 1 silah, uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 mermi ve iki boş şarjör ele geçirildi. En alt katta ikamet eden kardeş Çetin Açık'ın evinde ise 15 adet satışa hazır uyuşturucu madde yakalandı.

ABİ KARDEŞ VE BABA SABIKALI

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden Çetin Açık'ın 21 suç kaydının olduğu, ölen Ramazan Açık'ın 10 suç kaydının olduğu ve baba Cemal Açık'ın ise kasten yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi.